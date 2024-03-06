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Dünya

Gazze'de basın katliamı! Öldürülen gazetecilerin sayısı 133'e yükseldi

İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de basın mensuplarına yönelik sayısız saldırı gerçekleştirdi. İşgalcilerin Gazze'de bir gazeteciyi daha öldürmesiyle, hayatını kaybeden toplam basın mensubu sayısı 133'e yükseldi.

AA6 Mart 2024 Çarşamba 03:54 - Güncelleme:
Gazze'de basın katliamı! Öldürülen gazetecilerin sayısı 133'e yükseldi
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İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda bir gazeteciyi daha öldürdüğü bildirildi.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi'nden konuyla ilgili yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamaya göre, Gazze'den yayın yapan El-Aksa televizyonu spikeri ve gazeteci Muhammed Selame'nin İsrail'in Gazze Şeridi'nin orta kesiminde yer alan Deyr el-Belah kentinde bir eve düzenlediği saldırı sonucu öldüğü belirtildi.

İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde öldürülen gazetecilerin sayısı 133'e çıktı.

  • İsrail saldırıları
  • Gazze basın mensupları
  • Gazze gazeteciler öldürülüyor

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