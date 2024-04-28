İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine kara, hava ve denizden yürüttüğü saldırılar, ardında ölü ve yaralıların yanı sıra büyük yıkımlar bırakarak 205. gününde sürüyor.

Gazze'de can kaybı 34 bin 454'e yükseldi

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "İsrail, saldırıların 205. gününde 7 katliam yaparak 66 kişiyi şehit etti ve 138 kişiyi yaraladı." ifadelerine yer verildi.

İsrail saldırılarının başladığı 7 Ekim tarihinden bu yana öldürülen Filistinlilerin sayısının 34 bin 454'e, yaralı sayısının 77 bin 575'e çıktığı bildirildi.

Açıklamada, enkaz altında ve yollarda ambulans ve sivil savunma ekiplerinin ulaşamadığı çok sayıda ölünün bulunduğu da vurgulandı.

"REFAH'A OPERASYON FİLİSTİN TARİHİNDEKİ EN BÜYÜK FELAKET OLUR"



Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Dünya Ekonomik Forumu'na katılmak üzere geldiği Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentine önümüzdeki günlerde bir saldırı beklediğini söyledi. Refah'a düzenlenecek herhangi bir operasyonun Filistin halkının tarihindeki en büyük felaket olacağını belirten Abbas, "İsrail'den Refah operasyonunu durdurmasını istemesi için ABD'ye çağrıda bulunuyoruz. Çünkü İsrail'in bu suçu işlemesini engelleyebilecek tek ülke ABD'dir" dedi.

İşte dakika dakika İsrail ile Filistin arasında yaşananlar:

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, Gazze'de sıcaklar nedeniyle en az iki çocuğun öldüğü yönünde haberler aldıklarını belirterek, "Dayanılacak daha ne var?: Ölüm, açlık, hastalık, yerinden edilme, sera benzeri yapılarda kavurucu sıcakta yaşamak." ifadesini kullandı

Gazze'de İsrail saldırısı sonucu son 24 saatte 66 Filistinli hayatını kaybetti

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve Arap Birliğinin Gazze'deki katliamın sona erdirilmesi ve kalıcı barışın sağlanması amacıyla oluşturduğu Temas Grubu, Riyad'daki toplantıda Filistin'in devlet olarak tanınması için atılabilecek adımları ve İsrail ile İsrail'e destek veren ülkelere karşı uygulanabilecek baskı unsurlarını görüştü

İsrail'in Sefarad Başhahamı Yitzhak Yosef, son dönemde İsrail'e atılan füze ve roketlere karşı hava savunmasının "başarısının" sebebinin ordu değil, Tevrat kurslarında (Yeşiva) eğitim gören Haredi öğrenciler olduğunu söyledi

Filistin asıllı uluslararası ilişkiler uzmanına göre, Amerika'da yüzlerce kampüse yayılan Filistin halkıyla dayanışma gösterileri, savaş karşıtı kitlesel eylemlerin yeni bir aşaması olma özelliği taşıyor

İsrail askerleri işgal altındaki Batı Şeria'da 15 Filistinliyi gözaltına aldı

Yüzlerce fanatik Yahudi yerleşimci, polis korumasında Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi

ABD'nin Vermont Senatörü Bernie Sanders, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya seslendiği açıklamasında, "İsrail mahkemelerinde karşı karşıya olduğunuz suç iddianamesinden dikkatleri başka yöne çekmek için Yahudi karşıtlığını kullanmayın. Eylemlerinizden dolayı sizi sorumlu tutmak Yahudi karşıtlığı değildir" dedi

03:13 İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) tarafından kendisi hakkında bir tutuklama emri çıkarılması olasılığı konusunda "doğal olmayan bir şekilde gergin" olduğu bildirildi.

02:56 Filistin destekçileri, Beyaz Saray Muhabirleri Derneği Yemeği'ni protesto etti

02:24 Arap ülkeleri Riyad'ta düzenledikleri toplantıda Gazze'de ateşkes çağrısı yaptı

02:17 Hizbullah, Lübnan sınırındaki İsrail yerleşim yerinin onlarca füzeyle bombalandığını duyurdu

02:02 Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, ülkesi ve İsrail arasında 1994 senesinde imzalanan Vadi Araba Anlaşması'nın iptalinin Filistin halkına hizmet etmeyeceğini savundu