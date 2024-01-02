Gazze'de duygu dolu anlar: Enkaz altındaki bebek sağ kurtarıldı

İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde vurduğu bir evin enkazının altından saatler sonra bir bebek sağ olarak çıkarıldı.

Refah kentinde İsrail savaş uçaklarınca vurulan bir evin enkazı altından bir bebeğin onlarca Filistinlinin çabasıyla sağ olarak çıkarılmasını görüntüledi.

Filistinliler, telefon ışıkları altında elleriyle kazarak uzun süren çabalarıyla bebeği enkaz altından sağ olarak çıkardıktan sonra, "Lailaheillallah, Hasbunallah ve nimel vekil (Allah bize yeter, o ne güzel vekildir), İsrail'in işlediği suçları görüntüleyin." dedi.

Kurtarma çalışmalarında yer alan Filistinlilere göre, söz konusu bebek, İsrail savaş uçaklarının akşam saatlerinde evlerini vurması sonrası enkaz altında kalırken, ailesinin akıbeti ise bilinmiyor.

İsrail ordusu dün gece, savaş uçakları ve topçu ateşleriyle Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah ve Han Yunus kentlerini hedef almıştı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, bu sabah yaptığı açıklamada, dün gece sabah saatlerine kadar Refah ve Han Yunus'a gerçekleştirdiği saldırılarda 24 sivilin hayatını kaybettiği onlarcasının da yaralandığını açıklamıştı.