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Dünya

Gazze'de hayatını kaybedenlerin sayısı 34 bin 943'e çıktı

İsrail'in Gazze'de 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 34 bin 943'e yükseldi.

AA10 Mayıs 2024 Cuma 21:29 - Güncelleme:
Gazze'de hayatını kaybedenlerin sayısı 34 bin 943'e çıktı
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Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 217 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze'nin çeşitli yerlerine düzenlediği saldırılarda 6 katliam gerçekleştirdiği, saldırılarda 39 Filistinlinin daha hayatını kaybettiği, 58 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 34 bin 943'e çıktığı aktarılan açıklamada, yaralı sayısının 78 bin 572'ye yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca hala enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı vurgulandı.

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