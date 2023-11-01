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Dünya

Gazze'de iletişim ve internet yeniden tamamen kesildi

Filistin Telekomünikasyon Şirketi Paltel, sabaha karşı Gazze Şeridi'ndeki iletişimin ve internetin tamamen kesildiğini duyurdu.

AA1 Kasım 2023 Çarşamba 06:26 - Güncelleme:
Gazze'de iletişim ve internet yeniden tamamen kesildi
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Filistin Telekomünikasyon Şirketi Paltel, sabaha karşı Gazze Şeridi'ndeki iletişimin ve internetin tamamen kesildiğini duyurdu.

Şirketin, X platformunda yaptığı açıklamada, "Daha önce bağlanan uluslararası şebekenin yeniden kesilmesi nedeniyle Gazze Şeridi'nde tüm iletişim ve internet hizmetlerinin tamamen kesildiğini duyurmaktan üzüntü duyuyoruz." ifadesi kullanıldı.

Paltel şirketi, 27 Ekim'de İsrail saldırıları sonucu Gazze'de kesilen iletişim ve internet hizmetinin aşamalı olarak yeniden verildiğini duyurmuştu.

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