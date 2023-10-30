Gazze'de internet kesintisi: Ana jeneratör arızalandı

Filistin telekomünikasyon şirketi Jawwal'in Gazze Şubesi, Facebook sayfasından yapılan yazılı açıklamada kentin kuzey kesimindeki bazı bölgelerde internet erişimi ve iletişimin kesildiğini duyurdu.

Şeyh Rıdvan bölgesindeki ana jeneratörün arızalanması sonucu internet erişimi ve iletişimde kesinti yaşandığı kaydedildi.

Arızanın giderilmesine yönelik çalışmalarının aralıksız devam ettiği belirtilen açıklamada, saldırıların başladığı günden itibaren internet erişimi, sabit hatlar ve mobil cihazlardaki iletişimde sık sık kesintiler meydana geldiği hatırlatıldı.