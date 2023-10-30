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Dünya

Gazze'de internet kesintisi: Ana jeneratör arızalandı

Jawwal'in Gazze Şubesi, ana jeneratör arızası sonucu kentin kuzey kesimindeki bazı bölgelerde internet erişimi ve iletişimin kesildiğini duyurdu.

AA30 Ekim 2023 Pazartesi 03:15 - Güncelleme:
Gazze'de internet kesintisi: Ana jeneratör arızalandı
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Filistin telekomünikasyon şirketi Jawwal'in Gazze Şubesi, Facebook sayfasından yapılan yazılı açıklamada kentin kuzey kesimindeki bazı bölgelerde internet erişimi ve iletişimin kesildiğini duyurdu.

Şeyh Rıdvan bölgesindeki ana jeneratörün arızalanması sonucu internet erişimi ve iletişimde kesinti yaşandığı kaydedildi.

Arızanın giderilmesine yönelik çalışmalarının aralıksız devam ettiği belirtilen açıklamada, saldırıların başladığı günden itibaren internet erişimi, sabit hatlar ve mobil cihazlardaki iletişimde sık sık kesintiler meydana geldiği hatırlatıldı.

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