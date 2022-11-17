İSTANBUL 20°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Kasım 2022 Cuma / 24 RebiülAhir 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,5943
  • EURO
    19,3192
  • ALTIN
    1052.82
  • BIST100
    4507.24
Dünya

Gazze'de korkunç olay! Ulusal yas ilan edildi

Gazze'nin kuzeyindeki Cebaliya Mülteci Kampı'nda bir binada çıkan yangında 21 kişinin öldüğü belirtildi. Filistin Devlet Başkanlığı Sözcüsü Nebil Ebu Rudeyne'nin yaptığı yazılı açıklamaya göre, Devlet Başkanı Mahmud Abbas, yangın faciasının ardından cuma günü ülkede ulusal yas ilan etti.

AA17 Kasım 2022 Perşembe 23:19 - Güncelleme:
Gazze'de korkunç olay! Ulusal yas ilan edildi
ABONE OL

Gazze'deki Filistin İçişleri Bakanlığı yaptığı yazılı açıklamada, Cebaliya Kampı'nda bir binada yangın çıktığını kaydetti.

Sivil Savunma İdaresi'nden yapılan açıklamada ise yangın çıkan binada aralarında kadın ve çocukların da olduğu 21 kişinin cesedine ulaşıldığı aktarıldı. Yangında yaralananların sayısına ilişkin bilgi verilmedi.

Sivil savunma ekiplerinin, yangını kontrol altına aldığı ve diğer binalara sıçramasını önlediği kaydedildi.

İlk belirlemelere göre, yangına, bina içinde depolanan benzinin neden olduğu, olayla ilgili soruşturmanın ise devam ettiği aktarıldı.

Öte yandan, Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Bakan Mey Keyle'nin yangında yaralananların gerekirse Batı Şeria'daki hastanelere nakledilmesi için talimat verdiği bilgisi geçildi.

- ULUSAL YAS İLAN EDİLDİ

Filistin Devlet Başkanlığı Sözcüsü Nebil Ebu Rudeyne'nin yaptığı yazılı açıklamaya göre, Devlet Başkanı Mahmud Abbas, yangın faciasının ardından cuma günü ülkede ulusal yas ilan etti.

Açıklamada, Abbas'ın olayı "ulusal bir facia" olarak nitelendirdiği ve hayatını kaybedenlerin ailelerine her türlü imkanın sunulması için ilgili makamlara talimat verdiği aktarıldı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.