Gazze'de soykırıma girişen İsrail'in F-35'leri tehlikede!

Slijper, AA muhabirine, İsrail'e silah ihraç eden ülkelerin taşıdıkları sorumlulukla ilgili değerlendirmede bulundu.

Silah Ticareti Anlaşması'nın (ATT) uluslararası alanda silah ticaretine ilişkin düzenlemeler getirdiğini kaydeden Slijper, "Madde 6.3, açıkça uluslararası hukuk ihlallerine ve Soykırım Sözleşmesi'nin potansiyel ihlaline sebep veren durumlarda silah ihracatını yasaklıyor." diye konuştu.

Hollanda'nın 7 Ekim'den sonra İsrail'e F-35 savaş uçağı parçaları ihraç ettiğine dikkati çeken Slijper, bu konuyu mahkemeye taşıdıklarını söyledi.

- "SOYKIRIM SÖZLEŞMESİ, SAVAŞ SUÇLARI VE SOYKIRIMA YARDIM ETMEYİ DE YASAKLAR"



Slijper, İsrail'e silah satanların Gazze'de işlenen suçlara ortak olup olmayacağı sorusu üzerine, "Ben de öyle olacağını düşünüyorum çünkü uluslararası hukuk tüm ülkelere uygulanır ve özellikle de Soykırım Sözleşmesi'nin tarafı olan ABD'ye çünkü bu sözleşme, savaş suçları ve soykırıma yardım edip ortaklık yapmayı da yasaklar." yanıtını verdi.

UAD'nin İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının durdurulması konusunda herhangi bir tedbir kararı alması ihtimalini de değerlendiren Slijper, "En azından herhangi bir tarafın çatışmaya silah göndermeye devam etmesini zorlaştıracaktır." ifadesini kullandı.

Slijper, İsrail'e silah satışı karşısında açılan diğer davalara da değinerek, "Avustralya ve İngiltere'de davalar var. Ayrıca ABD'de de sivil toplum örgütleri, hükümete karşı yasal adımlar atma hazırlığı yapıyor. Uluslararası Ceza Mahkemesi de soruşturma başlattı. Umarım ki tüm bu adımlar, İsrail'in yanı sıra Gazze'deki savaşın ana destekçilerinden biri olan ABD üzerinde giderek daha fazla baskı oluşmasına katkıda bulunacaktır." dedi.

- "KURBANLARIN ÇOĞU ÇOCUK VE ASKERİ HEDEF DEĞİL"



Anadolu Ajansının (AA) İsrail'in Gazze'de işlediği suçlara ilişkin delillerin yer aldığı "Kanıt" kitabındaki fotoğrafları da değerlendiren Slijper, görsellerin kanıt değerine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Slijper, "Çok fazla çocuk, çok fazla kan. Fotoğraflarda da görüldüğü üzere kurbanların çoğu çocuk ve açıkça askeri hedef değil." dedi.

Gazze'de öldürülen 22 binin üzerinde insanın büyük bölümünün kadın ve çocuk olduğuna işaret eden Slijper, beyaz fosfor bombası kullanıldığına ilişkin fotoğraflarla ilgili, "Eğer beyaz fosfor bombasıysa yerleşim yerlerinde kullanılmamalı." diye konuştu.

Slijper, beyaz fosfor bombasının sivillerin yaşadığı bölgelerde kullanılması halinde çok yüksek ölüm ve yaralanma riski taşıdığını vurguladı.

İsrail ordusunun kullandığı 155 milimetre çapındaki tank ve top mermilerinin fotoğraflarına ilişkin de değerlendirme yapan Slijper, "Gazze'de çok büyük yıkıma sebep oldular." dedi.