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Dünya

Gazze'de ulaştırma sektörünün zararı 3 milyar doları aştı

Filistin Ulaştırma Bakanı Tarık Zurub, İsrail'in Gazze'deki ulaştırma sektörüne verdiği zararın 3 milyar doları aştığını açıkladı.

AA28 Nisan 2024 Pazar 22:50 - Güncelleme:
Gazze'de ulaştırma sektörünün zararı 3 milyar doları aştı
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Zurub, Ramallah'ta toplanan bakanlar kurulunda, Gazze'de ulaştırma sektöründeki hasarın durumuna ilişkin sunum yaptı.

Gazze Şeridi'nde var olan ruhsatlı araçların yüzde 60'ının yok edildiğini belirten Zurub, "Ulaştırma Bakanlığı komisyonları, İsrail güçlerinin Gazze'de 55 bin aracı imha ettiğini tahmin ediyor." dedi.

İsrail'in altyapı ve vatandaşlara ait araçlara da zarar verdiğini belirten Zurub şunları söyledi:

"İşgal güçlerinin, Gazze Şeridi'ndeki ulaştırma sektörüne verdiği zarar 3 milyar doları aştı. Yaklaşık 945 kilometre yolu bozdular, bu da kentteki yolların yüzde 65'ine karşılık geliyor, maliyeti 2 milyar dolar."

- İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE 7 EKİM SONRASI

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 685'i çocuk, 9 bin 670'i kadın olmak üzere 34 bin 454 Filistinli öldürüldü, 77 bin 575 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

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