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Dünya

Gazze'de vahşet dinmiyor! İşgalci İsrail: Tünellere deniz suyu pompaladık

İşgalci İsrail ordusu, 7 Ekim'den bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'ndeki bazı tünellerin deniz suyuyla doldurulduğu yönündeki haberleri doğruladı.

AA30 Ocak 2024 Salı 22:56 - Güncelleme:
Gazze'de vahşet dinmiyor! İşgalci İsrail: Tünellere deniz suyu pompaladık
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İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarına ait bazı tünellere büyük miktarda deniz suyu pompalandığı belirtildi.

Yürütülen mühendislik çalışması kapsamında pompalar ve borular aracılığıyla tünellere su pompalandığı kaydedilen açıklamada, toprak ve su yollarının analizi yapılarak yer altı sularına zarar verilmesinin önlendiği öne sürüldü.

Açıklamada, "Son yıllarda, İsrail ordusu ve İsrail güvenlik makamları tarafından geliştirilen bu yolla, Hamas'ın Gazze Şeridi'nde yeraltı altyapısına karşı operasyon düzenlenmektedir." ifadelerine yer verildi.

  • İsrail saldırısı
  • Gazze tünelleri
  • deniz suyu dolumu

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