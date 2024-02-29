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Dünya

Gazze'de yaşanan katliam sonrası İsrail'e yaptırım! Silah alımları askıya alındı

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, İsrail'in Gazze'de insani yardım bekleyen Filistinlileri hedef alan saldırısına tepki göstererek, İsrail'den tüm silah alımlarını askıya aldıklarını açıkladı.

AA29 Şubat 2024 Perşembe 22:04 - Güncelleme:
Gazze'de yaşanan katliam sonrası İsrail'e yaptırım! Silah alımları askıya alındı
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Petro, X'ten yaptığı paylaşımda, "Yiyecek isteyen 100'den fazla Filistinli, (İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu tarafından öldürüldü. Buna soykırım denilir ve dünyanın güçlü devletleri bunu duymaktan hoşlanmasa da yapılanlar, Holokost'u hatırlatıyor. Dünyanın Netanyahu'yu durdurması gerekiyor. Kolombiya, İsrail'den tüm silah alımlarını askıya aldı." ifadesini kullandı.

İsrail ordusu, sabah saatlerinde Gazze kentinin güneyinde, Gazze Şeridi'ni kuzeyden güneye bağlayan Reşid Caddesi üzerindeki Nablusi kavşağında insani yardım bekleyen Filistinlileri bombalayarak ve ateş açarak hedef almış, saldırıda 112 Filistinli ölmüş, 760 Filistinli yaralanmıştı.

"İSRAİL SOĞUNKANLILIKLA ÖLDÜRDÜ"

Gazze'deki hükümetten yapılan açıklamada, İsrail'in insani yardım bekleyenlere yönelik saldırısının "kasıtlı ve planlı" olduğu vurgulanarak, "İşgal ordusu, bu kişilerin bölgeye insani yardım almak için geldiklerini biliyordu ancak onları soğukkanlılıkla öldürdü." ifadesi kullanılmıştı.

İsrail ordusunun 7 Ekim'den bu yana sivil yerleşim yerleri, hastane, okul ve yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı barınakları hedef alan saldırılarını sürdürmesinin yanı sıra insani yardımların girişini engellemesi nedeniyle yaklaşık 2,3 milyon nüfuslu Gazze Şeridi'nde büyük bir insani felaket yaşanıyor.

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