Gazze'de yıkım ve umut bir arada: Çocuklar cami enkazda Kur'an okuyor

Gazze Şeridi'nin Han Yunus kentinde yaşayan Filistinli çocuklar, ramazan ayında iftar saatini beklerken günlerini, İsrail saldırısında ağır yıkıma uğrayan El Habib Muhammed Camisi enkazında Kuran-ı Kerim okuyarak geçiriyor.<img class='rich-text-photo' src='https://imgs.stargazete.com/imgsdisk/2026/02/21/40631092.jpg'/><img class='rich-text-photo' src='https://imgs.stargazete.com/imgsdisk/2026/02/21/40631093.jpg'/><img class='rich-text-photo' src='https://imgs.stargazete.com/imgsdisk/2026/02/21/40631123.jpg'/>