Dünya

Gazze'de yıkım ve umut bir arada: Çocuklar cami enkazda Kur'an okuyor

Filistinli çocuklar ramazan ayını yıkılan cami enkazında Kuran-ı Kerim okuyarak geçiriyor.

AA21 Şubat 2026 Cumartesi 18:28 - Güncelleme:
Gazze'de yıkım ve umut bir arada: Çocuklar cami enkazda Kur'an okuyor
Gazze Şeridi'nin Han Yunus kentinde yaşayan Filistinli çocuklar, ramazan ayında iftar saatini beklerken günlerini, İsrail saldırısında ağır yıkıma uğrayan El Habib Muhammed Camisi enkazında Kuran-ı Kerim okuyarak geçiriyor.

