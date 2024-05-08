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Dünya

Gazze'deki hükümetten açlık uyarısı

Gazze'deki Filistin hükümeti, İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyinde 'açlık dalgasına' yol açacak bir politika izlediğini açıkladı.

AA8 Mayıs 2024 Çarşamba 19:10 - Güncelleme:
Gazze'deki hükümetten açlık uyarısı
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Gazze'deki hükümetin Medya Ofis Müdürü İsmail es-Sevabite konuya ilişkin AA muhabirine açıklama yaptı.

Sevabite, İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyinde açlık dalgasına neden olacak politikalar uyguladığını, bunun bir benzerini geçen aylarda kuzeyde de gerçekleştirdiğini belirtti.

Filistinli yetkili, sözlerine şöyle devam etti:

"Gazze'ye yardım girişinin durdurulması, İsrail'in kuzeyde olduğu gibi Gazze'nin güneyinde de arzuladığı yeni bir açlık dalgasının habercisidir. İsrail'in Refah Sınır Kapısı'nı işgal etmesi nedeniyle yaralıların tedavi için Gazze dışına çıkmalarının engellenmesi de Filistinlilerin hayatlarını ciddi şekilde riske atacak."

- HAMAS ATEŞKES ÖNERİSİNE ONAY VERMİŞTİ

Hamas Hareketi Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Katar ve Mısır'a, Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasına ilişkin önerilerini onayladığını bildirmişti.

Hamas'ın Katar ve Mısır tarafından iletilen "ateşkes önerilerine" onay verdiğini duyurmasının ardından, İsrail Savaş Kabinesi, Refah'ta saldırılara devam kararı almıştı.

İsrail ordusu, 6 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, zorla yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Refah'ın doğusundaki bazı mahallelerin boşaltılmasını istemiş, dün sabah da Refah bölgesine kara saldırısı başlatarak Mısır ile olan sınır kapısının Gazze tarafını ele geçirdiğini duyurmuştu.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 944'ü çocuk, 9 bin 849'u kadın olmak üzere 34 bin 844 Filistinli öldürüldü, 78 bin 404 kişi yaralandı.

Enkaz altında hala binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

  • Gazze hükümeti
  • açlık dalgası
  • İsrail politikası

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