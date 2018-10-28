Gazzeli memurlar Filistin yönetiminden maaşlarının ödenmesini istedi

Memurlar Sendikası'nın çağrısıyla Gazze'deki Meçhul Asker Anıtı önünde bir araya gelen onlarca eylemci, Filistin hükümetinden maaşlarının ödenmesini ve uluslararası toplumdan ablukanın kaldırılması için İsrail'e baskı yapmasını istedikleri dövizler taşıdı.

Gösteride konuşma yapan Sendika Başkanı Yakub el-Gandur, Filistin yönetimine, Gazze'ye ve buradaki memurlara karşı sorumlu davranma, yaptırımları kaldırma çağrısında bulundu.

Gandur, konuşmasında Filistinli gruplardan, "Gazze ve Batı Şeria'daki memurlar arasında ayrımı sonlandırması için Ramallah'taki hükümete baskı yapmasını" istedi.

Sendika Başkanı ayrıca, uluslararası toplumun da ablukayı kaldırması için İsrail'e baskı yapması gerektiğini vurguladı.

Filistin hükümeti Gazze'deki memurların maaşlarını yaklaşık 1 yıldır yüzde 30-50 kesintili ödüyor. Yüzlerce memur da erken emekli edildi. Tüm bu uygulamalar yalnızca Gazze ile sınırlı, Batı Şeria'daki memurları kapsamıyor. Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas da 19 Mart'ta yaptığı açıklamada, Gazze hakkında hukuki, yasal ve mali kararlar alacağını dile getirmişti.

Gazzeli memurlar Filistin yönetiminin maaşlarına uyguladığı kesintilere ve ödemelerdeki gecikmelere tepki amacıyla sık sık gösteriler düzenliyor.

Gazze'de yönetimi 2007'de devralan Hamas, Batı Şeria'daki Filistin hükümetinin Gazze'deki memurlardan işe gitmemelerini istemesi üzerine yaklaşık 40 bin memur atamıştı.

"Memur maaşları dosyası" Hamas ile Fetih arasında geçen yıl 12 Ekim'de, Filistin'deki bölünmüşlüğü bitirme amacıyla imzalanan son uzlaşı anlaşmasında da aksaklıklara neden olmuştu.