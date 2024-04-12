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Dünya

Gazze'ye gidecek yardım misyonlarının yüzde 40'ı engellendi

Birleşmiş Milletler (BM), 'Son 1 haftada Gazze'nin kuzeyine gidecek yardım misyonlarının yüzde 40'ı engellendi' açıklamasında bulundu.

AA12 Nisan 2024 Cuma 21:06 - Güncelleme:
Gazze'ye gidecek yardım misyonlarının yüzde 40'ı engellendi
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BM Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında, Gazze'deki duruma ilişkin açıklama yaptı.

Dujarric, BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi'nin (OCHA) bugün Gazze'nin kuzeyine iki insani yardım misyonu planladığını ancak ikisinin de İsrailli yetkililerce engellendiğini duyurdu.

Misyonlardan birinin El-Ehli hastanesine 20 bin litre yakıt götürmeyi planladığını söyleyen Dujarric, buradaki tıbbi personelin elektrik olmadan önemli sağlık hizmeti sunmaya çalıştığına dikkati çekti.

Dujarric, "OCHA son 1 haftada Gazze'nin kuzeyine gidecek yardım misyonlarının yüzde 40'ının engellendiğini bildirdi." dedi.

Gazze'nin güneydoğusundaki Wadi Gazze'nin güneyine de yardım misyonlarının engellendiğini bildiren Dujarric, bugün sadece Han Yunus'taki sivillere sağlık desteği sağlanan bir misyona izin verildiğini kaydetti.

BM'nin işgal altındaki Filistin Bölgesi İnsani Yardım Koordinatörü Jamie McGoldrick'in, İsrail'in, Gazze'ye yardım girişini kolaylaştırmak zorunda olduğunu belirttiğini aktaran Dujarric, yardımların Gazze'ye girişinin yetersiz olduğunu, insani yardım örgütlerinin dağıtım için güvenliğe ihtiyacı olduğunu vurguladı.

Dujarric, McGoldrick'e göre atılması gereken adımlar arasında "tesis ve konvoyların hedef alınmaması, konvoylara erişim sağlanması, insani yardım misyonlarının hızlı ve güvenilir bir şekilde hareket etmesi, gerekli teçhizat ve kamyonların girişine izin verilmesi" bulunduğunu dile getirdi.

İsrail Savunma Bakanlığına bağlı Bölgelerdeki Hükümet Faaliyetleri Koordinatörlüğünün (COGAT) yardımlarla ilgili BM'yi suçlaması hakkında ise Dujarric, "Yaptığımız iş çok açık. İşimizi ancak fırsat buldukça yapabiliyoruz." dedi.

Dujarric, koordinasyonunun iyileştirilmesi ve erişim engellerinin kaldırılması gerektiğini belirterek acilen ateşkes sağlanması çağrısını yineledi.

Sadece iki gün önce BM Çocuklara Yardım Fonu'nun (UNICEF) konvoyunun vurulduğunu anımsatan Dujarric, "Sadece işlerini yapıyorlardı. Sonra ne oldu? Vuruldular." ifadelerini kullandı.

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