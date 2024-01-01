Gazze'ye yardım taşıyan 361 uçak El-Ariş havalimanına ulaştı

Mısır resmi ajansı MENA'nın haberine göre, Zayid, Birleşik Arap Emirlikleri'nden (BAE) Gazze için insani yardım taşıyan uçağın karşılama töreninde konuştu.

Gazze Şeridi'ndeki Filistin halkına ilaç, tıbbi malzeme ve insani yardımdan oluşan 10 ton yardım taşıyan BAE uçağını karşıladıklarını ifade eden Zayid, "12 Ekim'den bugüne kadar El-Ariş Uluslararası Havalimanı'na gelen uçak sayısı 361'e ulaştı ve yaklaşık 11 bin ton çeşitli insani yardım taşındı." dedi.

- Suudi Arabistan'dan insani yardım taşıyan 34'ncü uçak da El-Ariş yolunda

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'nın haberine göre, Kral Selman Yardım ve İnsani Çalışmalar Merkezi tarafından hazırlanan ve Gazze Şeridi'ne gönderilmek üzere insani yardım taşıyan 34'üncü uçak bugün Riyad'daki Uluslararası Kral Halid Havalimanından, El-Ariş Havalimanına doğru yola çıktı.

Suudi Arabistan'ın Filistin halkına desteğine işaret edilen haberde, söz konusu uçağın gıda, ilaç, tıbbi malzemeden oluşan 34 ton insani yardımı taşıdığı belirtildi.

- ⁠İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim'de kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında en az 9 bin 100 çocuk, 6 bin 500 kadın olmak üzere, 21 bin 978 Filistinli öldürüldü, 57 bin 697 kişi de yaralandı. Enkaz altında binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 172'si karadan işgal sürecinde olmak üzere 506 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım'da 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani arada" 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de İsrail güçleri ve yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 319 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda devam eden çatışmalarda 28 Lübnanlı sivil, 134 Hizbullah mensubu ile 5 İsrailli sivil ve 9 İsrail askeri öldü.