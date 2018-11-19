AB Komisyonu Brexit Başmüzakerecisi Barnier: AB ve İngiltere arasındaki geçiş sürecinin bitiş tarihi belirlenmeli

Brüksel'de Brexit gündemiyle bir araya gelen Genel İşler Konseyi'nin ardından basın toplantısı düzenleyen Barnier, 27 üye ülkenin İngiltere ile üzerinde uzlaşı sağlanan ayrılık anlaşması taslağına destek verdiğini kaydetti.

Brexit'te bir "dönüm noktasına" ulaşıldığına dikkati çeken Barnier, diğer yandan tarafların İngiltere'nin AB'den ayrılmasının ardından uygulanacak geçiş sürecinin uzatılmasına ilişkin tam anlaşma sağlayamadığını ifade etti.

Barnier, İngiltere ve AB arasında belirlenen geçiş sürecinin gelecekte inşa edilecek ilişkinin temellerini belirlemek için süre tanıyacağını belirterek, "AB ve İngiltere arasındaki geçiş sürecinin bitiş tarihi belirlenmeli." diye konuştu.

İngiltere'nin geçiş süreci çerçevesinde AB'ye ne kadar mali katkı sağlamaya devam edeceğinin de değerlendirilmesi gerektiğini söyleyen Barnier, bu hafta içinde geçiş sürecinin bitişi için net bir tarih önerisinde bulunacaklarını dile getirdi.

AB ve İngiltere'nin artık gelecekte nasıl bir ortaklık inşa edeceğine odaklanması gerektiğini kaydeden Barnier, halihazırda anlaşma sağlanan taslak ayrılık anlaşmasının "adil ve dengeli" olduğunu savundu.