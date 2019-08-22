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Gelin kaçakçılığı

Tek çocuk politikası uygulayan Çin’de kadın nüfusu yetersiz kalınca kaçak gelin getirttiği ortaya çıktı. Genç kızlar iş vaadiyle kandırılıyor.

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Çin yönetimi tarafından izin verilen tek çocuğun erkek olması için anne karnında cinsiyetleri tespit edilen kız bebeklerin kürtajla alınması sonrası kadın nüfusunda azalma yaşandı. Kadın nüfusunu artırmak için başka ülkelerden milyonlarca genç kızı “zorla gelin etme” yöntemine başvurulduğu belirtiliyor. Myanmar ordusunun Shan’da tetiklediği iç savaştan kaçan genç kızlar, iş vaadiyle kandırılarak Çin’e zorla gelin ediliyor.

KADIN NÜFUSU AZALIYOR

Çin nüfus verilerine göre, 2004’te ülkedeki cinsiyet dağılımlarına bakılınca doğan 100 kıza 121 erkeğin karşılık geldiği görülüyor. Johns Hopkins Bloomberg Halk Sağlığı Okulu ve Tayland Kachin Kadınlar Birliği, 2013-2017 döneminde Çin’in yalnızca bir eyaletine Myanmar’ın kuzeyinden “zorla gelin yapılan” genç kız sayısının 21 bin olduğunu tespit etti. Nyo ve arkadaşı Phyu, okulu bitirmelerinin ardından Myanmar’ın Shan tepelerinde bir köyden alınan ve nereye götürüldüğünü bilmeyen o genç kızlardan sadece ikisi.  

Canlı bombanın yakalanma anına ait görüntüler ortaya çıktı.

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