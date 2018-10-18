Genç kadının karnını keserek bebeğini çaldılar

Tüyler ürperten olay, Brezilya'nın güneydoğusundaki Joao Pinheiro'yu sarstı. Polis ekipleri, genç kadının cesedini yol kenarında bir ağaca bağlanmış halde buldu.

BEBEĞİ ÇALANIN KOCASI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Anne adayını kaçırıp öldüren ve karnındaki bebeğini çalan ise, Angelina Rodrigues ve kocası Roberto Gomes da Silva. Mara Cristiana'yı öldüren Angelina Rodrigues, kucağında bebekle Sao Lucas'taki bir hastaneye koştu, yeni doğum yaptığını söyledi ve doktorlar alarma geçirildi.

KATİL KADIN POLİSE TÜM YAPTIKLARINI İTİRAF ETTİ

Ancak bir gün sonra cesedin bulunmasıyla soruşturma başlatan polis, kısa sürede olayı çözdü. Katil kadın, polise tüm yaptıklarını itiraf etti. Polis, cinayet sırasında Angelina Rodrigues'in yanında kocasıyla birlikte üçüncü bir kişinin daha olduğunu tahmin ediyor.

(Ahaber)