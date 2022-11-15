Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler, ABD'li mevkidaşıyla görüştü

ABD Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Albay Dave Butler, yaptığı açıklamada, Orgeneral Milley'nin, mevkidaşı Orgeneral Güler'i telefonla aradığını bildirdi.



Butler, "Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark A. Milley, bugün Türk Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile İstanbul'daki son terör saldırısını ele aldı ve ikili askeri ilişkilerimizin gücünü yeniden teyit etti." ifadesini kullandı.

TASKİM'DEKİ HAİN SALDIRI

İstiklal Caddesi'nde dün meydana gelen, 6 kişinin ölümüne, 81 kişinin yaralanmasına neden olan hain terör saldırısı düzenlenmişti. Alçak saldırıyı gerçekleştiren şüpheli Suriye uyruklu Ahlam Albashır ise gözaltına alınmıştı.