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Dünya

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler, ABD'li mevkidaşıyla görüştü

ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley ile Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, telefonda İstanbul'daki terör saldırısını görüştü.

AA15 Kasım 2022 Salı 02:32 - Güncelleme:
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler, ABD'li mevkidaşıyla görüştü
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ABD Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Albay Dave Butler, yaptığı açıklamada, Orgeneral Milley'nin, mevkidaşı Orgeneral Güler'i telefonla aradığını bildirdi.

Butler, "Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark A. Milley, bugün Türk Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile İstanbul'daki son terör saldırısını ele aldı ve ikili askeri ilişkilerimizin gücünü yeniden teyit etti." ifadesini kullandı.

TASKİM'DEKİ HAİN SALDIRI

İstiklal Caddesi'nde dün meydana gelen, 6 kişinin ölümüne, 81 kişinin yaralanmasına neden olan hain terör saldırısı düzenlenmişti. Alçak saldırıyı gerçekleştiren şüpheli Suriye uyruklu Ahlam Albashır ise gözaltına alınmıştı.

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