11 Aralık 2021 Cumartesi 09:12 - Güncelleme: 11 Aralık 2021 Cumartesi 09:12

Rusya, Ukrayna krizinde geri adım atmıyor. Moskova, 1962'de ABD ve Rusya'yı savaşın eşiğine getiren Küba füze krizinin tekrar yaşanabileceğini belirtti.

ABD Başkanı Biden ve Rusya lideri Putin'in salı günkü görüşmesinden Ukrayna krizinin çözümüne dair somut bir sonuç çıkmazken Moskova krizi tırmandıracak açıklamalarda bulundu. Biden'ın son olarak Ukrayna'nın NATO üyeliğiyle ilgili taviz verileceğini ima etmesine rağmen Putin dün Donbass sınırında yaşananları soykırıma benzeterek "Rusya fobisi soykırım öncesindeki ilk adımdır ve orada yaşananlar soykırımı andırmaya başladı" dedi.

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergei Ryabkov ise dünyayı nükleer savaşın eşiğine getiren ABD ile Sovyetler Birliği arasındaki '1962 Küba füze krizi'ne göndermede bulunarak "Biliyorsunuz, işler gerçekten bu noktaya gelebilir. Bir gün uyandığınızda benzer bir senaryoyu yaşıyor olabilirsiniz" dedi. Yüzlerce ağır topçu silahı ve tankıyla desteklenen 90 bin Rus askeri şu an Ukrayna sınırında.

1962'DE BÜYÜK KRİZ

Ekim 1962'de dönemin iki süper gücünü karşı karşıya getiren ve dünyayı nükleer savaşın eşiğine getiren 'Küba füze krizi' diğer adıyla 'Ekim Füzeleri', nükleer silahlara sahip ülkenin dünyada ilk kez doğrudan karşı karşıya gelmesidir. Kriz Küba'ya Sovyet nükleer füzelerinin yerleştirilmesiyle başladı. Süreç dönemin SSCB Başkanı Kruşçev ve ABD Başkanı Kennedy'nin yaptığı müzakerelerle sona erdi.

1962 yılında Küba'ya yerleştirilen füzelerden biri Havana'daki Morro Cabana askeri parkında sergileniyor.

UKRAYNA'DAN RUSYA'YA NATO GARANTİSİNE İTİRAZ

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Rus Lider Putin'in ABD Başkanı Biden'dan NATO'nun doğuya doğru genişlemeyeceğine dair istediği garantiye tepki gösterdi. Kuleba, "Bu garanti daha az saldırgan hale getirmek yerine Rusya'nın iştahını artıracaktır" dedi.

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