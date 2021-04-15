Gerilim tırmanırken ABD pimi çekti! Rusya: Bedelini ödeyecek

15 Nisan 2021 Perşembe 15:16 - Güncelleme: 15 Nisan 2021 Perşembe 16:15

Washington, ABD seçimlerine müdahale, siber saldırı ve Kırım'ın işgali gerekçeleriyle Rusya'ya yönelik yeni yaptırımlarını açıkladı.

Konuya ilişkin Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre;

- 2020 ABD Başkanlık seçimlerine müdahale girişiminde bulundukları gerekçesiyle 32 kişi ve kuruluşa,

- Rusya'nın Kırım'ı işgali nedeniyle 5 kişi ve 3 kuruluşa,

- Zararlı siber faaliyetleri sebebiyle 6 Rus teknoloji firmasına yaptırım uygulandı.

Açıklamada, ABD'deki diplomatik misyonlarda görevli 10 Rus istihbarat görevlisinin de sınır dışı edileceği belirtildi.

ABD BAŞKANLIK SEÇİMLERİNE MÜDAHALE İDDİASI

ABD'li yetkililer, herhangi bir kanıt olmamakla birlikte, Rusya Başkanı Vladimir Putin'in, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın yeniden başkan seçilmesine yardım etmek amacıyla etki operasyonları düzenlenmesine yetki verdiğini iddia etmişti.

SOLARWİNDS OLAYI

Bilgisayar korsanlarının, ağ sistem ve altyapılarını yöneten "SolarWinds" adlı yazılımına yerleştirdikleri kötü amaçlı kodlarla, aralarında ABD Hazine Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ve Adalet Bakanlığının bulunduğu çok sayıda kurumun bilgisayar sistemlerine sızdığı anlaşılmıştı.

Bugün açıklanan yaptırımlar, ABD'nin SolarWinds bağlantılı siber saldırı girişimi nedeniyle Kremlin'e karşı ilk misilleme hamlesi olma özelliğini taşıyor.

RUSYA'DAN YAPTIRIMLARA İLK TEPKİ: ABD BEDELİNİ ÖDEYECEĞİNİN FARKINA VARMALI

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova: Yaptırımlar iki ülkenin de çıkarlarına ters. Rusya yaptırımlara cevap verilecektir, tüm sorumluluk ABD tarafına aittir. Moskova ile ilişkileri bozmanın bedelini ABD'nin ödeyeceğinin farkına varması lazım.

KREMLİN "KARŞILIKLILIK" VURGUSU YAPMIŞTI

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, yaptırımların açıklanmasının öncesinde verdiği demeçte, "Bu tür yaptırım arzularını kınıyoruz, bunları yasa dışı olarak görüyoruz ve kendi çıkarlarımızı en iyi şekilde koruyabilmek için de karşılıklılık ilkesi geçerli olacaktır." demişti.