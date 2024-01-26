İSTANBUL 6°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Ocak 2024 Cuma / 16 Recep 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    30,3076
  • EURO
    32,9752
  • ALTIN
    1965.17
  • BIST100
    8346.28
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Gerilim tırmanıyor! ABD'yi resmen uyardılar: Saldırılarımız devam edecek
Dünya

Gerilim tırmanıyor! ABD'yi resmen uyardılar: Saldırılarımız devam edecek

Irak'taki İran yanlısı Irak İslami Direnişi, Irak ve ABD arasında başlatılan koalisyon güçlerinin misyonunu sonlandırma görüşmelerini reddederek, ABD'ye karşı operasyonlarını sürdüreceğini açıkladı.

IHA26 Ocak 2024 Cuma 22:50 - Güncelleme:
Gerilim tırmanıyor! ABD'yi resmen uyardılar: Saldırılarımız devam edecek
ABONE OL

Irak ile ABD arasında gerçekleştirilen koalisyon güçlerinin misyonunu sonlandırmak için yapılan görüşmeler devam ederken, İran yanlısı Irak İslami Direnişi'nden yapılan açıklamada, "ABD'nin Irak'ta ve bölgede kötü niyetli amaçlarını uygulamaya yönelik aldatmaca politikası nedeniyle, İslami Direniş'in yaptığı çağrılar ile Irak Meclisi'nin yabancı güçlerin ülkeden çıkması için aldığı karar yıllardır hayata geçirilemiyor" denildi.

Yapılan mutabakata rağmen ABD ve liderliğindeki koalisyon güçlerine karşı askeri operasyonların devam edeceği kaydedilen açıklamada, "Yabancı güçler, silahlı insansız hava araçları ve savaş uçakları ayrılıncaya kadar ve üslerini Irak Ortak Operasyon Komutanlığı'na teslim edinceye kadar operasyonlarımız devam edecektir" ifadeleri kullanıldı.

İsrail-Filistin çatışmasının başladığı 7 Ekim'den bu yana ABD ve koalisyon güçlerine yönelik saldırılar arttı. Ekim ayından bu yana Irak ve Suriye'de bulunan ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerine yönelik yaklaşık 150 saldırı düzenlenirken, saldırıların tamamına yakınını İran yanlısı silahlı gruplarının çatısı altında toplandığı Irak İslami Direnişi üstlenmişti.

  • Irak İslami Direnişi
  • İran yanlısı operasyonlar
  • ABD koalisyon güçleri

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.