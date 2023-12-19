Gine'deki yakıt deposu patlamasında bilanço artıyor: 14 ölü

Hükümetten yapılan açıklamada, dün Konakri'de yakıt deposunda yaşanan patlamada hayatını kaybedenlerin sayısının 14'e yükseldiği, 200 kişinin de yaralandığı ifade edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtilen açıklamada, patlamanın neden olduğu hasarı değerlendirmek üzere geçici komisyon kurulduğu bilgisi paylaşıldı.

Patlama nedeniyle başkentteki okullar tatil edilmiş, kamu ve özel sektör çalışanlarına evde kalmaları çağrısı yapılmıştı.

Hükümet dün ilk belirlemelere göre, patlamada 8 kişinin hayatını kaybettiğini, 84 kişinin yaralandığını açıklamıştı.