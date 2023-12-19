İSTANBUL 13°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Aralık 2023 Salı / 7 CemaziyelAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    29,0911
  • EURO
    31,8589
  • ALTIN
    1895.54
  • BIST100
    7678.13
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Gine'deki yakıt deposu patlamasında bilanço artıyor: 14 ölü
Dünya

Gine'deki yakıt deposu patlamasında bilanço artıyor: 14 ölü

Gine'nin başkenti Konakri'de dün yakıt deposunda meydana gelen patlamada ölenlerin sayısının 14'e yükseldiği bildirildi.

AA19 Aralık 2023 Salı 12:32 - Güncelleme:
Gine'deki yakıt deposu patlamasında bilanço artıyor: 14 ölü
ABONE OL

Hükümetten yapılan açıklamada, dün Konakri'de yakıt deposunda yaşanan patlamada hayatını kaybedenlerin sayısının 14'e yükseldiği, 200 kişinin de yaralandığı ifade edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtilen açıklamada, patlamanın neden olduğu hasarı değerlendirmek üzere geçici komisyon kurulduğu bilgisi paylaşıldı.

Patlama nedeniyle başkentteki okullar tatil edilmiş, kamu ve özel sektör çalışanlarına evde kalmaları çağrısı yapılmıştı.

Hükümet dün ilk belirlemelere göre, patlamada 8 kişinin hayatını kaybettiğini, 84 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

  • gine
  • yakıt deposu
  • patlama

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.