Gittiği her ülkede duvara tosladı! Bin Selman'dan ABD'li Blinken'a soğuk duş

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrail-Hamas çatışmalarının yoğunlaşmasının ardından Hamas tarafından rehinelerin serbest bırakılması ve tansiyonun düşmesi için başladığı Orta Doğu turu kapsamında Suudi Arabistan'a geldi.

Bakan Blinken, Suudi Arabistan Veliaht Prensi bin Selman ile başkent Riyad'da veliaht prense ait bir çiftlikte bir araya geldi. Yaklaşık 1 saat sürdüğü ifade edilen görüşmede veliaht prens, İsrail-Hamas arasındaki çatışmanın son bulması için bir yol bulunması gerektiğini ifade etti. İsrail'in Gazze'ye yönelik ablukasının da kaldırılmasını kapsayan uluslararası hukuka uyulması gerektiğini sözlerine ekleyen Muhammed bin Selman, Filistin halkının meşru haklarını elde etmesini, adil ve kalıcı barışa ulaşmasını sağlayacak bir barış yolu bulunması gerektiğini vurguladı.



Blinken'in Riyad ziyaretinde dikkat çeken bir ayrıntı ise göze çarptı. "Bir Yahudi olarak İsrail'deyim" sözü nedeniyle Kahire'de Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'nin tepkisiyle karşılaşan ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Riyad ziyaretinde ikinci bir tepkiyle karşılaştı.

İsrail'le normalleşme görüşmelerini askıya aldığını duyuran Suudi Arabistan, Blinken'ı beklemeye aldı. Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman kendisiyle görüşmek isteyen ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ı saatlerce bekletti. Akşam gerçekleşmesi beklenen toplantı bu nedenle ancak ertesi sabah gerçekleştirilebildi.