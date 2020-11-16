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Dünya

Gizli pistte bulundu! ABD ticari jeti imha edildi

Venezuela'da Bolivarcı Ulusal Muhafız Birliği (GNB), Kolombiya sınırı yakınlarındaki gizli bir pistte ABD'ye kayıtlı bir ticari jeti imha etti.

star.com.tr16 Kasım 2020 Pazartesi 22:45 - Güncelleme: 16 Kasım 2020 Pazartesi 22:49
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Yetkililer, Venezüella silahlı kuvvetlerinin ABD'ye kayıtlı bir ticari jet ve uyuşturucu kaçakçıları tarafından kullanılan bir orman uçak pistini imha ettiğini bildirdi.

Batı Zulia eyaletinin ormanlık Catatumbo bölgesinde ABD tescil numarası N104VV olan bir Grumman Gulfstream IISP jeti tespit edildi.

Resmi bilgilere göre söz konusu uçak, Kolombiya'da işlenen kokainin ABD'ye nakledildiği narkotik filosunun bir parçası. Aynı zamanda bölgede bir kamyon, bir motosiklet ve 25 bin litre Jet A1 havacılık yakıtı da bulunuyordu.

Ulusal Uyuşturucuyla Mücadele Dairesi (ONA) şefi Alberto Matheus Meléndez, Bolivarcı Ulusal Muhafızlar (GNB) tarafından pazar günü yapılan baskının ardından yaşananları gösteren fotoğrafları sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı.

Venezuela haber sitesi Aporrea, uçağın Kolombiya'dan Venezuela'ya, ardından Meksika'ya ve son olarak da ABD'ye kokain kaçırmak için kullanılan bir filonun parçası olduğunu bildirdi. 

Venezuela hava kuvvetleri Ulusal Bolivarcı Askeri Havacılık (AMNB), Güney Amerika ülkesinin hava sahasını ihlal ettikten sonra Temmuz ve Eylül ayında uyuşturucu kaçakçılığı için kullanılan ABD'ye kayıtlı iki uçağı düşürmüştü.

Mart ayında ABD Adalet Bakanı William Barr, Venezuela devlet başkanı Nicolas Maduro'yu, ABD'ye uyuşturucu kaçakçılığını kolaylaştırmakla suçlamıştı.

star.com.tr

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