SigmaLive internet sitesinin haberine göre, Stelios Mavrommatis adlı askeri kampta düzenlenen törende, yeni komandolara yeşil bere takdim edildi.



Daha sonra komandolar, savaş eğitimi ve fiziksel kondisyonlarını ortaya koyan gösteriler yaptı.

Hristodulidis ve papazların da katıldığı törende, "Mağusa'ya tekrar döneceğiz" temalı "Soil I Walked, Famagusta" marşının okunması dikkat çekti.

GKRY lideri, bu ay Baf kentine bağlı Hloraka'da terör örgütü EOKA'ya dair materyallerin sergilendiği "Özgürlük Müzesi"nin açılışını yapmıştı. Hristodulidis, açılışta yaptığı konuşmada, özgürlüklerini EOKA'ya borçlu olduklarını söyleyerek, "Çocuklarımıza ve torunlarımıza EOKA mücadelesini öğretmeliyiz." ifadesini kullanmıştı.