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Dünya

GKRY'den Suriye talebi: Güvenli bölgeler yeniden incelensin

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY), Suriye'deki durumun, mültecilerin ülkelerine dönmesine elverişli olup olmadığı konusunda 'güvenli bölge'lerin yeniden değerlendirilmesi konusunda Avrupa Birliği'ne (AB) resmi başvuruda bulundu.

AA22 Eylül 2023 Cuma 17:52 - Güncelleme:
GKRY'den Suriye talebi: Güvenli bölgeler yeniden incelensin
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Associated Press'e (AP) konuşan GKRY İçişleri Bakanı Constantinos Ioannou, Suriyeli göçmenlerin geri dönüşü konusunda açıklama yaptı.

Ioannou, temmuzda AB üyelerinin, İspanya'da yaptığı gayriresmi toplantısında, Suriye'deki güvenli bölgelerin durumunu gündeme getirdiğini aktardı.

Toplantıda, bölgeye yakınlığı nedeniyle GKRY'nin göçten daha çok etkilendiğini belirten Ioannou, Suriye'deki durumun yeterince elverişli olup olmadığının detaylı şekilde incelenmesi gerektiğini ifade etti.

Ioannou, Suriye'deki "güvenli bölge"lerin yeterince güvenli olup olmadığının yeniden değerlendirilmesi için toplantıda, AB'den resmi olarak talepte bulunan tek ülke olduklarını kaydetti.

GKRY, nüfusunun neredeyse yüzde 6'sının mültecilerden oluştuğunu ve diğer AB ülkelerinin ortalamasına kıyasla bunun çok daha fazla olduğunu iddia ediyor.

Verilere göre, 2023'te GKRY'ye sığınma talebinde bulunan 7 bin 369 kişiden neredeyse yüzde 40'ının Suriyeli olduğu belirtildi.

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