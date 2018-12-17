Göçmen nüfusu 17 yılda yüzde 49 artarak 258 milyona ulaştı

Birleşmiş Milletler (BM), her yıl 18 Aralık gününü "Uluslararası Göçmen Günü" olarak kutluyor.

AA muhabirinin BM'ye bağlı Uluslararası Göç Örgütünün (IOM) Küresel Göç Data Analiz Merkezi (GMDAC) verilerinden derlediği bilgilere göre, dünya genelinde göçmen nüfusu, 2000-2017 döneminde yüzde 49 artış göstererek 258 milyona çıktı.

Buna göre 2000'de 173 milyon olan göçmen nüfusu, 2005'te 191 milyona, 2010'da 222 milyona, 2015'te 244 milyona ve 2017'de ise 258 milyona ulaştı.

Göçmenlerin dünya nüfusuna oranı 1990'da yüzde 2,9 iken 2015’te yüzde 3,3'e yükseldi. Bu oran 7,3 milyarlık dünya nüfusunda her 30 kişide bir kişiye denk düşüyor.

Bunun yanında göçmenlerin yüzde 52'si erkek ve yüzde 48'i kadınlardan oluşuyor. Göçmenlerin çoğunluğu 30-34 yaş aralığında bulunuyor.

En fazla öğrenci gönderen ülkeler Çin ve Hindistan

Verilere göre uluslararası öğrenci sayısı, 2000'de 2 milyon, 2011'de 3,96 milyon ve 2016'da 4,85 milyona ulaştı.

Eğitim amaçlı ülkesini terk eden bu öğrencilerin yarısından fazlası ABD, İngiltere, Avustralya, Fransa, Almanya ve Rusya'yı tercih etti.

En fazla uluslararası öğrenci gönderen ülkeler ise Çin, Hindistan, Almanya, Güney Kore, Nijerya, Fransa ve Suudi Arabistan oldu.

2016’da 2,5 milyon kişi göçmen kaçakçılığına maruz kaldı

Düşük ve orta ölçek gelirli ülkelere gönderilen para, 2017'de bir önceki yıla göre yüzde 8,5 artarak 466 milyar dolara yükseldi. Bu oran resmi kalkınma yardımlarının 3 katından daha fazlaya tekabül ediyor.

En çok döviz girdisi alan ülkeler Hindistan, Çin, Filipinler, Meksika ve Nijerya olarak kaydedildi.

2016’da 2,5 milyon düzensiz göçmen, 5,5 ila 7 milyar dolarlık bir ekonomik pay karşılığında göçmen kaçakçılığına maruz kaldı.

2017 yılında 6 bin 163 göçmen kayboldu

IOM verilerine göre, dünyada bir ülkeye “düzensiz giriş” yapma, bir ülkede “düzensiz iskan” etme ve bir ülkede “düzensiz işçi olma” oranları, 2009'da 50 milyondan 2017'de 58 milyona çıktı.

Uluslararası göç kapsamında 2017 yılında 6 bin 163 göçmen kayboldu. Bu yılın ilk 6 ayında da 2 bin 125 göçmenin kaybolduğu rapor edildi. Göçmenler sırasıyla Akdeniz, ABD-Meksika sınırı, Sahra Altı Afrika ve Afrika boynuzunda kayboldu.

Öte yandan verilere göre 2017 yılında 72 bin 176 göçmen gönüllü olarak ülkesine döndü.

2017 yılında 135 ülkede 18,8 milyon insan ise ülkeleri içerisinde ani başlayan afetler dolayısıyla yerinden edildi.

Küresel Göç Sözleşmesi

Fas'ın Marakeş kentinde 10-11 Aralık'ta düzenlenen, 164 ülkenin katıldığı uluslararası konferansta imzalanan BM Küresel Göç Sözleşmesi, ülkelerin çoğunluğunun oyuyla kabul edilmişti.

Uluslararası göçün düzenlenmesi için hazırlanan Küresel Göç Sözleşmesi, yasal göç, göçmen hakları ve insan kaçakçılığıyla mücadele gibi konularda dünya çapında ortaklık zemini oluşturmayı amaçlıyor.

Sözleşme, insan hakları ve ulusal egemenlik başta olmak üzere ülkelerin göçle başa çıkmasına yardımcı olmayı ve göçmenlerin topluma entegrasyonu gibi konuları kapsıyor.

Toplamda 23 hedefin yer aldığı sözleşmeyle, devletler arası iş birliğiyle ülkelerin egemenlik hakları da dikkate alınarak göçün yasal, güvenli ve düzgün hale getirilmesi amaçlanıyor.

Dünya genelinde ABD, Avustralya, Şili ve Brezilya'nın yanı sıra "egemenliğini" ihlal ettiği gerekçesiyle 8 Avrupa Birliği (AB) üyesi ülke mutabakatı imzalamadı.