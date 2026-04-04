ABD Başkanı Donald Trump, başkanlık görevine ve göçmen yasalarına ilişkin bir açıklama yaptı. Trump sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, "Üçüncü dünyayı ithal ederseniz, üçüncü dünya olursunuz. Ben başkan olduğum sürece ABD'de böyle bir şey olmayacak" dedi. Trump açıklamasında herhangi bir detay paylaşmadı.

Trump yönetiminin son dönemde izlediği iç politikalar doğrultusunda, ülkenin çeşitli bölgelerinde ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) başta olmak üzere güvenlik güçlerinin farklı ülkelerden gelen göçmenlere karşı sert bir tutum sergilediği biliniyor. Trump yönetiminde ABD'de yasa dışı göçmenlikle mücadele kapsamında sıkı denetimler uygulanıyor.