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Dünya

Golan Tepeleri'ne İHA düştü! İsrail ordu radyosundan açıklama

İsrail ordu radyosu, Suriye'den gelen bomba yüklü bir İHA'nın Golan Tepeleri'nde düştüğünü açıkladı.

AA28 Aralık 2023 Perşembe 05:34 - Güncelleme:
Golan Tepeleri'ne İHA düştü! İsrail ordu radyosundan açıklama
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İsrail Ordu Radyosu, Suriye'den gelen bomba yüklü bir insansız hava aracının (İHA) Golan Tepeleri'nde düştüğünü duyurdu.

Radyonun haberinde, Gazze Şeridi'ne yönelik savaşın başlamasından bu yana ilk kez Suriye'den gelen patlayıcı yüklü bir İHA'nın Golan Tepeleri'nin güneyine düştüğü belirtildi.

Haberde, İHA'nın düşmesi sonucu bir binada hasar meydana geldiği ancak yaralanan olmadığı ifade edildi.

Yedioth Ahronoth gazetesinin Golan Tepeleri'ndeki Bölge Konseyi'ne dayandırdığı haberinde de İsrail ordu güçlerinin Golan Tepeleri'nin güneyine düşen bomba yüklü bir İHA bulduğu aktarıldı.

İsrail'in Jerusalem Post gazetesinin 26 Aralık'ta savunma yetkililerine dayandırdığı haberinde, İsrail'in, İran Devrim Muhafızları Ordusu komutanlarından Razi Musevi'nin Suriye'de öldürülmesine kuzey cephesinden bir yanıt beklediği belirtilmişti.

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