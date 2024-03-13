Google kısıtladı! Yapay zeka sohbet robotuna seçim ayarı

Google'ın Hindistan ekibinden yapılan açıklamada, sohbet robotunun kullanımına ilişkin yeni düzenlemeler getirileceği bildirildi.

Açıklamada, 2024'te dünya genelinde birçok seçim düzenleneceği ve yapay zeka kullanımında dezenformasyonla başa çıkmak amacıyla Gemini adlı robotun seçimler hakkındaki soruları yanıtlamasının kısıtlandığı belirtildi.

Gemini, seçimle ilgili sorulara, "Şu an bu soruya nasıl cevap vermem gerektiğini düşünüyorum. Bu süre içerisinde Google arama motorunu kullanmayı deneyebilirsiniz." cevabını veriyor.

Google, sohbet robotunun beyaz tenli insanları siyahi tasvir etmesinden dolayı tarihsel olarak yanlış görüntüler oluşturmasının ardından eleştirilerle karşılaşmış, bazı tarihi figürlerin görüntülerini oluşturmadaki yanlışlıkların farkında olduğunu açıklayarak özür dilemişti.

Google, 23 Şubat'ta Gemini'de bulunan insan resimleri oluşturma özelliğini tarihi karakterlerin tasvirlerindeki "yanlışlıkların" ardından askıya almıştı.

Hindistan, 4 Mart'ta teknoloji firmalarından deneme aşamasında olan yapay zeka platformları ve uygulamalarının kamuya açıklanmasından önce hükümetten onay almalarını istemişti.