İSTANBUL 28°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
7 Eylül 2023 Perşembe / 22 Safer 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    26,842
  • EURO
    28,7727
  • ALTIN
    1655.82
  • BIST100
    8337.67
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Google, yapay zekayla bağlamından koparılmış siyasi içerikli reklamlara açıklama şartı getiriyor
Dünya

Google, yapay zekayla bağlamından koparılmış siyasi içerikli reklamlara açıklama şartı getiriyor

Google, siyasi içerik politikasında yapacağı güncellemede yapay zekayla bağlamından koparılmış siyasi içerikli reklamlara içeriğin değiştirildiğine dair açıklama zorunluluğu getiriyor.

AA7 Eylül 2023 Perşembe 18:16 - Güncelleme:
Google, yapay zekayla bağlamından koparılmış siyasi içerikli reklamlara açıklama şartı getiriyor
ABONE OL

Teknoloji şirketi Google, kasımda siyasi içerik politikasında güncellemeye gidileceğini açıkladı.

Güncellemeye göre, gerçek olmayan bir olayı yapay zekadan faydalanarak gerçekçi gösteren siyasi reklamlarda, içeriğin değiştirildiğine dair belirgin bir açıklama yapılması gerekecek.

Bir kişinin söylemediği veya yapmadığı bir şeyi söylemiş veya yapmış gibi gösteren siyasi reklamlar ile gerçek bir olayın görüntülerini değiştiren veya gerçekleşmemiş bir olayı tasvir eden yapay içerikli görüntüleri barındıran siyasi reklamlarda, kolay anlaşılır açıklamalar yapılması zorunlu hale getirilecek.

Reklamda öne sürülen iddialarla alakasız şekilde değiştirilmiş ve oluşturulmuş yapay içeriklerde ise herhangi bir açıklama yapmak gerekmeyecek.

Görüntünün yeniden boyutlandırılması, kırpılması, renk veya parlaklık düzeltmeleri ve yazım yanlışı gibi düzeltmeler de açıklama yazma şartından muaf tutulacak.

Güncelleme, resim, video ve ses barındıran tüm siyasi içerikleri kapsıyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.