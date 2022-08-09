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Dünya

Google'a erişim sıkıntısı: On binlerce kişi etkilendi

On binlerce kişi, yazılım güncellemesi nedeniyle internet devi Google'ın servislerine erişimde problem yaşadı. Şirket sözcüsü, söz konusu durumunun yazılım güncellemeden kaynaklı bir problem olduğunu belirterek özür diledi.

9 Ağustos 2022 Salı 13:34 - Güncelleme:
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İnternet servislerinde yaşanan kesintilerin raporlandığı Downdetector sitesi, kullanıcıların Google Haritalar'a erişimde problem yaşadığını duyurdu.

ABD'de New York ve Denver'ın da aralarında bulunduğu birçok yerde, 40 binden fazla kullanıcı, harita ve arama motorunda hizmet kesintisi olduğunu raporladı.

ThousandEyes firması ise, kesintinin ABD, Avustralya, Güney Afrika, Kenya, İsrail, Güney Amerika'nın bir kısmı, Avrupa ve Asya'yı etkilediğini açıkladı.

Olaydan yaklaşık 2 saat sonra, az sayıda kişi de Google'ın takvim ve bulut depolama sistemlerinde sorun yaşandığını duyurdu.

Şirket sözcüsü, söz konusu durumunun yazılım güncellemeden kaynaklı bir problem olduğunu belirterek özür diledi.

Sözcü, "Sorunu hızlı bir şekilde çözmek için çalıştık. Hizmetlerimiz artık tekrar çevrim içi." ifadesini kullandı.

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