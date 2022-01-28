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Dünya

Google'dan Bharti Airtel'e yatırım

ABD'li teknoloji şirketi Google, Hindistan merkezli telekomünikasyon şirketi Bharti Airtel'e 1 milyar dolara kadar yatırım yapacağını duyurdu.

AA28 Ocak 2022 Cuma 20:28 - Güncelleme: 28 Ocak 2022 Cuma 20:56
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Google'dan yapılan açıklamada, şirketin Hindistan'ın dijital ekosistemine yatırım yapmaya devam ettiği aktarıldı.

Şirketin Hindistan için 2020'de "dijitalleşme fonu" kurduğu anımsatılan açıklamada, bu fonun bir parçası olarak Bharti Airtel şirketine 1 milyar dolara kadar yatırım yapılacağı kaydedildi.

Açıklamada, söz konusu yatırımın 700 milyon dolarının özsermaye yatırımı olduğu, 300 milyon dolarının ise gelecek 5 yıl boyunca ticari anlaşmaların uygulanmasına yönelik ayrılacağı bildirildi.

Bharti Airtel'den yapılan açıklamada ise yatırımın farklı fiyat aralıklarındaki akıllı telefonlara uygun fiyatlı erişim sağlamayı, 5G ve bulut hizmetlerinin geliştirilmesini hedeflediği ifade edildi.

Google, 2020'de "dijitalleşme fonu" kapsamında 5 ila 7 yıl içinde Hindistan'a kademeli olarak 10 milyar dolarlık yatırım yapmayı planladığını duyurmuştu.

Şirket, Temmuz 2020'de ise Hindistan'ın en büyük operatörü Jio'ya 4,5 milyar dolarlık yatırım yapacağını açıklamıştı.

Google'ın Jio'nun ardından Bharti Airtel yatırımı ile Hindistan'ın akıllı telefon pazarının yaklaşık yüzde 75'ine hakim olacağı belirtiliyor.

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