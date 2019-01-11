10°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,4412
  • 6,2775
  • 226.196
  • 91.692
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Google’ın kurucuları hakkında şirket içindeki tacizleri gizlemekten dava açıldı

Google’ın kurucuları Larry Page ve Sergey Brin hakkında, şirket içindeki cinsel tacizlerin üstünü örttükleri iddiasıyla dava açıldı.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Google’ın çatı şirketi Alphabet'in yönetim kurulu hakkında, şirket içindeki cinsel tacizleri gizledikleri iddiasıyla dava açıldı. Dava dosyasında yer alan iddialara göre, Google'ın kurucuları Larry Page ve Sergey Brin ile Android işletim sisteminin kurucusu Andy Rubin gibi üst düzey yöneticiler de tacizleri gizleyenler arasında bulunuyor.
 
California Eyalet Mahkemesince kabul edilen davanın suç duyurusunda, “Alphabet yönetim kurulu üst düzey yöneticilerin katıldığı bütün cinsel taciz vakalarını biliyordu. Vakalar hakkında bir işlem yapmak yerine, mağdurların şirketten yüklü miktarda tazminat ile ayrılmalarına izin verdi” denildi.
 

Başkan Erdoğan net konuştu: Tüm FETÖ´cülere sesleniyorum, artık sonunuz geldi

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

"ABD, Suriye'de kalmak istediği izlenimi bırakıyor"

'ABD, Suriye'de kalmak istediği izlenimi bırakıyor'

SpaceX uzaya roket gönderiyor

SpaceX uzaya roket gönderiyor

Son başvuru günü 15 Şubat

Son başvuru günü 15 Şubat

Bir Huawei çalışanı daha gözaltına alındı

Bir Huawei çalışanı daha gözaltına alındı

'Rusya'ya taviz vermek zorunda değiliz'

'Rusya'ya taviz vermek zorunda değiliz'

Taksit sınırı ile ilgili yeni düzenleme

Taksit sınırı ile ilgili yeni düzenleme

Trump'tan olağanüstü hal tehdidi

Trump'tan olağanüstü hal tehdidi

Cumhuriyet tarihinin en büyüğü olarak kayıtlara geçti

Cumhuriyet tarihinin en büyüğü olarak kayıtlara geçti
 

POPÜLER HABERLER

Bakan Selçuk Safranbolu´daki seminere telefonla bağlandı

Bakan Selçuk Safranbolu´daki seminere telefonla bağlandı

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA