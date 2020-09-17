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Dünya

'Görevini kötüye kullanma' suçlamasıyla gözaltına alınan Eski Kırgızistan Sağlık Bakanı Çolponbayev tutuklandı

Eski Kırgızistan Sağlık Bakanı Kosmosbek Çolponbayev tutuklandı.

AA17 Eylül 2020 Perşembe 21:08 - Güncelleme: 17 Eylül 2020 Perşembe 21:08
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24.KG Haber Ajansı'nın haberine göre, Bişkek Pervomay İlçe Mahkemesi, mali polis tarafından "görevini kötüye kullanma" suçlamasıyla önceki gün 48 saat süreyle gözaltına alınan Çolponbayev'in 2 ay süreyle gözetim altında tutulmasına karar verdi.

Danışmanlık hizmeti sağlanması için sözleşme imzalayan Çolponbayev, devlet bütçesine yaklaşık 9 milyon som (1 milyon 233 bin ABD doları) tutarında zarar vermekle suçlanıyor.

Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasını engellemek için zamanında tedbir almadığı gerekçesiyle eleştirdiği Çolponbayev'i, henüz virüsten can kaybı yokken 1 Nisan'da görevinden almıştı.

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