'Görevini kötüye kullanma' suçlamasıyla gözaltına alınan Eski Kırgızistan Sağlık Bakanı Çolponbayev tutuklandı

AA 17 Eylül 2020 Perşembe 21:08 - Güncelleme: 17 Eylül 2020 Perşembe 21:08

24.KG Haber Ajansı'nın haberine göre, Bişkek Pervomay İlçe Mahkemesi, mali polis tarafından "görevini kötüye kullanma" suçlamasıyla önceki gün 48 saat süreyle gözaltına alınan Çolponbayev'in 2 ay süreyle gözetim altında tutulmasına karar verdi.

Danışmanlık hizmeti sağlanması için sözleşme imzalayan Çolponbayev, devlet bütçesine yaklaşık 9 milyon som (1 milyon 233 bin ABD doları) tutarında zarar vermekle suçlanıyor.

Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasını engellemek için zamanında tedbir almadığı gerekçesiyle eleştirdiği Çolponbayev'i, henüz virüsten can kaybı yokken 1 Nisan'da görevinden almıştı.