Dünya

Görüşmeye böyle çıktı! Trump'ın yakasında dikkat çeken detay

ABD Başkanı Donald Trump'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Beyaz Saray'da gerçekleştirdiği görüşmede taktığı F-35 rozeti dikkat çekti.

HABER MERKEZİ25 Eylül 2025 Perşembe 19:22 - Güncelleme:
Görüşmeye böyle çıktı! Trump'ın yakasında dikkat çeken detay
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Beyaz Saray'da ABD Başkanı Donald Trump ile merakla beklenen görüşmesi dikkat çekti. Bu görüşmede Trump'ın yakasına taktığı rozet de gündem oldu.

Trump yakasında F-35 rozetiyle basın toplantısında gazetecilerin karşısına çıktı.

"TÜRKİYE İLE TİCARETİ ARTIRACAĞIZ. F-35'İ KONUŞACAĞIZ"

Trump, görüşmede "Türkiye ile ticareti artıracağız. F-35'i konuşacağız. Erdoğan'a büyük saygım var. Türkiye Cumhurbaşkanını burada ağırlamak büyük şeref. Net fikirleri olan harika biri Erdoğan" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise konuya ilişkin "Gerek F-35, gerek F-16 konusu, gerekse Halk Bankası ile ilgili aramızdaki ilişkiler konusunu etraflıca görüşme fırsatı bulacağımıza inanıyorum" ifadelerini kullandı.

