Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Beyaz Saray'da ABD Başkanı Donald Trump ile merakla beklenen görüşmesi dikkat çekti. Bu görüşmede Trump'ın yakasına taktığı rozet de gündem oldu.

Trump yakasında F-35 rozetiyle basın toplantısında gazetecilerin karşısına çıktı.

Trump, görüşmede "Türkiye ile ticareti artıracağız. F-35'i konuşacağız. Erdoğan'a büyük saygım var. Türkiye Cumhurbaşkanını burada ağırlamak büyük şeref. Net fikirleri olan harika biri Erdoğan" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise konuya ilişkin "Gerek F-35, gerek F-16 konusu, gerekse Halk Bankası ile ilgili aramızdaki ilişkiler konusunu etraflıca görüşme fırsatı bulacağımıza inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Beyaz Saray'da tarihi zirve! Trump'tan F-35 ve CAATSA mesajı: Türkiye istediğini alacak

Beyaz Saray'da tarihi zirve! Trump: Bu adama büyük saygım var

24 TV sordu Trump cevapladı "Filistin konusunda bugün bir adım olabilir"