Güncel

24 TV sordu Trump cevapladı: Filistin konusunda bugün bir adım olabilir

ABD Başkanı Trump, BM'de Başkan Erdoğan ve diğer liderlerle Gazze konusunda çok iyi bir görüşme yaptıklarını kaydetti. Akşam Gazetesi Washington Temsilcisi Yavuz Atalay'ın yönelttiği Filistin sorusuna Trump, 'Bugün bir adım olabilir' cevabını verdi.

25 Eylül 2025 Perşembe 19:22
24 TV sordu Trump cevapladı: Filistin konusunda bugün bir adım olabilir
Trump, Birleşmiş Milletler'de Cumhurbaşkanı Erdoğan ve diğer liderlerle yaptığı toplantının "çok verimli geçtiğini" söyledi.

24 TV'DEN KRİTİK SORU

Akşam Gazetesi Washington Temsilcisi Yavuz Atalay'ın Gazze sorusuna ABD Başkanı Trump, "Sanırım bir tür anlaşmaya varmak üzereyiz." dedi.

ABD Başkanı Trump, Başkan Erdoğan ile Oval Ofis'teki görüşmesinde "Cumhurbaşkanı Erdoğan her ikisi (Putin-Zelenskiy) tarafından da çok saygı görüyor. Herkes Erdoğan'a saygı duyuyor. Ben de öyle" ifadelerini kullandı.

