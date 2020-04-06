İSTANBUL 11°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,7918
  • EURO
    7,3382
  • ALTIN
    363.994
  • BIST100
    92071.1
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Gözaltına alınan Kudüs Valisi Adnan Gays serbest bırakıldı
Dünya

Gözaltına alınan Kudüs Valisi Adnan Gays serbest bırakıldı

Korona virüsü salgınının yayılmasını önlemek için faaliyetlere katıldığı iddiasıyla İsrail güçleri tarafından gözaltına alınan Kudüs Valisi Adnan Gays serbest bırakıldı.

IHA06 Nisan 2020 Pazartesi 22:56 - Güncelleme: 06 Nisan 2020 Pazartesi 22:56
ABONE OL

İsrail güçleri tarafından korona virüsü (Covid-19) salgınının yayılmasını önlemek için faaliyetlere katıldığı gerekçesiyle gözaltına alınan Kudüs Valisi Adnan Gays’ın serbest bırakıldığı ifade edildi. Gays’ın 15 bin şekel (yaklaşık 4 bin 200 dolar) kefaletle serbest bırakıldığı kaydedildi.

Gays, dün sabah işgal altındaki Kudüs’ün Silvan Mahallesi’nde bulunan evine düzenlenen baskınla gözaltına alınmıştı. İsrail, yaklaşık 15 kez gözaltına aldığı Gays’ın Şubat ayında da 6 ay boyunca Batı Şeria’ya girmesini yasaklamıştı.

Öte yandan İsrail güçleri, 3 gün önce Filistin yönetimine bağlı Kudüs İşleri Bakanı Fadi el-Hedmi’yi de evine düzenlediği baskınla gözaltına almıştı. İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs’te sık sık evlere baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.

Evlat nöbeti sürüyor

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Komşu 512 milyon dolara F-16 alıyor!
Komşu 512 milyon dolara F-16 alıyor!

Komşu 512 milyon dolara F-16 alıyor!

Terör örgütü PKK'nın sözde lider kadrosunda büyük panik!
Terör örgütü PKK'nın sözde lider kadrosunda büyük panik!

Terör örgütü PKK'nın sözde lider kadrosunda büyük panik!

Gayrimeşru lidere darbe! Milislere mühimmat taşıyan askeri uçak vuruldu
Gayrimeşru lidere darbe! Milislere mühimmat taşıyan askeri uçak vuruldu

Gayrimeşru lidere darbe! Milislere mühimmat taşıyan askeri uçak vuruldu

Ödemeler yarın başlıyor
Ödemeler yarın başlıyor

Ödemeler yarın başlıyor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.