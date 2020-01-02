AA 02.01.2020 14:46 - Güncelleme: 02.01.2020 15:11

İran'ın yarı resmi haber ajansı Tesnim'in haberine göre, Ahvaz kentinde gerçekleştirilen bir etkinlikte konuşan Selami, Irak'taki olaylar üzerinden İran ile ABD arasında yaşanan gerilime ilişkin değerlendirmelerde bulundu.





ABD'nin Irak'taki olaylardan İran'ı sorumlu tutan suçlamalarına işaret eden Selami, "ABD, başarısız olduğu her yerde İran'ı suçlu gösteriyor." dedi.





Selami, ABD ile savaş endişelerine ilişkin ise "Ülkeyi bir savaşa doğru götürmüyoruz ancak hiçbir savaştan da korkmuyoruz. ABD'ye İran halkıyla doğru bir dille konuşması gerektiğini söylüyoruz." ifadelerini kullandı.





Trump'tan İran'a açık tehdit: Çok büyük bir bedel ödeyecekler





ABD Başkanı Donald Trump, Irak'taki herhangi bir Amerikan tesisine yapılacak herhangi bir saldırıdan İran'ı sorumlu tutacağını kaydederek, 'O durumda çok büyük bir bedel ödeyecekler. Bu bir uyarı değil, tehdittir.' uyarısı yapmıştı.





ABD'nin Bağdat'taki büyükelçiliğinin güvende olduğunu ve birçok Amerikan askerinin bölgeye nakledildiğini belirten Trump, Irak Cumhurbaşkanı Behrem Salih ile Başbakanı Adil Abdülmehdi'ye, ABD'nin çağrısına hızlı bir şekilde yanıt verdikleri için teşekkür etti.



Trump, İran'ı açık bir şekilde hedef alarak, "(Irak'taki) herhangi bir tesisimizde herhangi bir can kaybından, yaralanmadan veya zarardan tamamen İran sorumlu tutulacaktır. O durumda çok büyük bir bedel ödeyecekler. Bu bir uyarı değil, tehdittir." ifadelerini kullandı.





İran lideri Hamaney'den Trump'ın tehdidine yanıt: Tereddütsüz sert bir darbe indiririz





İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, Bağdat'taki ABD Büyükelçiliğine saldırıyla ilgili İran'ı tehdit eden ABD Başkanı Donald Trump'a, 'İran, savaş peşinde değil ancak milletimizin menfaatlerine, onuruna ve ilerlemesine yönelik tehditlere tereddütsüz sert bir darbe indireceğiz.' cevabını vermişti.





İran liderinin basın ofisinden yapılan açıklamaya göre, Hamaney, Hazreti Zeyneb'in doğum yıl dönümü vesilesiyle başkent Tahran'daki ikametgahında düzenlenen bir etkinlikte yaptığı konuşmada, ABD'nin Irak'ta Haşdi Şabi üssüne düzenlediği saldırıya değindi.

Hamaney, "Bir düşünün. Amerikalılar, Irak ve Suriye'de ne yapıyor? Haşdi Şabi, onlar tarafından oluşturulan ve desteklenen DEAŞ'ı ortadan kaldırdı. Şimdi de onlar Haşdi Şabi'den intikam almakta." değerlendirmesinde bulunmuştu.





Hamaney, "İran, savaş peşinde değil ancak milletimizin menfaatlerine, onuruna ve ilerlemesine yönelik tehditlere tereddütsüz sert bir darbe indireceğiz." diye konuşmuştu.







- İran Cumhurbaşkanı Ruhani: ABD hatasını anlarsa müzakereye hazırız





İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD’ye seslenerek, 'Eğer hatanızı anladığınızı gösterirseniz müzakereye hazırız” demişti.





İran’ın Erdebil kentinde konuşan İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD’nin nükleer anlaşmaya dönmesi ve hatasını anlaması halinde ABD ile müzakereye hazır olduklarını söyledi.

İran Cumhurbaşkanı Ruhani, zor şartlar altında olduklarını belirterek, "Eğer düşmanlarımızın ve ABD’nin İran milletine yönelik saldırıları olmasaydı bu yıl ve geçtiğimiz yıl için petrol gelirimiz 100 milyar dolar olacaktı. Bu parayla birçok yeni yatırım yapabilirdik” ifadesini kullandı.

ABD’nin başlattığı yanlıştan dönmesi gerektiğini belirten Ruhani, ABD ile müzakerenin ancak Washington yönetiminin anlaşmaya dönmesi ve hatasını anlamasıyla mümkün olacağını söyledi. Ruhani ABD’ye seslenerek, "Müzakereye hazır olduklarını söylüyorlar. Biz de müzakereye hazırız. Ancak tekrar başa dönmeniz ve hatanızı anlamanız şartıyla müzakere yapabiliriz. Yanlış yaptığınızı dillendirmeseniz de eylemlerinizle bunu gösterebilirsiniz" ifadelerini kullanmıştı.





- Irak'ta ABD-İran gerginliği





Irak'ın Kerkük kentindeki koalisyon güçlerine 27 Aralık'ta düzenlenen saldırıda 1 ABD vatandaşı hayatını kaybetmiş, 4 Amerikan ve 2 Irak askeri yaralanmıştı.





Bunun üzerine ABD Savunma Bakanlığı, saldırıdan sorumlu tuttuğu Haşdi Şabi'ye bağlı Hizbullah Tugayları (Ketaib Hizbullah) örgütüne ait Irak ve Suriye'deki 5 hedefi vurduklarını duyurmuştu. Saldırılarda 28 kişinin öldüğü, 48 kişinin yaralandığı açıklanmıştı.

ABD'nin saldırılarını protesto etmek isteyen yüzlerce kişi, salı günü Bağdat'taki ABD Büyükelçiliğinin kapısını kırarak, binaya zarar vermişti.

