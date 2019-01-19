Graham: YPG, PKK'nın politik koludur
ABD'li senatör Lindsey Graham, 'YPG, PKK'nın politik koludur. PKK ile bağlantısı var. Kanıtlar açık ve net. Müttefik Türkiye için yarattığımız problemi çözmeliyiz' dedi.
ABD'li senatör Lindsey Graham'ın açıklamalarından bazı satırbaşları:
"YPG, PKK'nın politik koludur. PKK ile bağlantısı var. Kanıtlar açık ve net. Müttefik Türkiye için yarattığımız problemi çözmeliyiz. Bizimle DEAŞ'a karşı savaşanlara da bir şeyler borçluyuz. İlerlemek için şansımız var, hatalarımızı düzeltmek için fırsatımız ve ve zamanımız tükeniyor, bu yüzden buradayım. DEAŞ'lılar hala dağlarda. Trump'ı Obama gibi hata yapmaması için uyardım."
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