12 Ocak 2026 Pazartesi
Dünya

Grönland için diplomasi trafiği: ABD, Danimarka ile görüşecek

ABD basını, Trump'ın Grönland'ı satın alma ilgisinin ardından Washington'un Danimarkalı yetkililerle görüşme hazırlığında olduğunu yazdı.

12 Ocak 2026 Pazartesi 09:31
Grönland için diplomasi trafiği: ABD, Danimarka ile görüşecek
ABD basını, Washington yönetiminin Grönland konusunu görüşmek amacıyla Danimarkalı yetkililerle bir araya geleceğini öne sürdü.

CBS News'e konuşan diplomatik kaynaklar, ABD'nin Danimarka'ya ait özerk bölge Grönland'ı kontrol etme çabasındaki yeni gelişmelere ilişkin bilgi paylaştı.

Kaynaklar, Washington yönetiminin, Grönland konusunu görüşmek amacıyla Danimarkalı yetkililerle çarşamba bir araya geleceğini iddia etti.

Söz konusu görüşmeye ilişkin bilgi, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun geçen hafta Kongreye, Trump'ın Grönland'ı satın almakla ilgilendiğini söylemesinin ardından geldi.

Rubio, "Danimarka ya da askeri müdahale hakkında konuşmak için burada değilim. Gelecek hafta onlarla görüşeceğim. Bu konuları o zaman konuşacağız." ifadelerini kullanmıştı.

- TRUMP'IN İKİNCİ DÖNEMİNDE GRÖNLAND İLGİSİ

ABD Başkanı Donald Trump, seçildikten ve göreve geldikten sonra Grönland'ın ülkesinin kontrolünde bulunması gerektiğine ilişkin söylemini pek çok kez yineleyerek Ada'nın mülkiyeti ve kontrolüne sahip bulunmanın "mutlak zorunluluk" olduğunu savunmuştu.

Trump, Amerika'nın Grönland'a sahip olmasının "özgür dünyayı savunmak" için gerekli olduğunu ileri sürmüş, ABD Başkanı'nın bu sözleri, Grönlandlı yetkililer başta olmak üzere birçok kesimin tepkisini çekmişti.

Grönland'ın o dönemki Başbakanı Mute Bourup Egede, "Grönland, Grönland halkına aittir. Biz satılık değiliz ve asla satılık olmayacağız. Uzun süredir devam eden özgürlük mücadelemizi kaybetmeyeceğiz." ifadelerini kullanmıştı.

Danimarka Krallığı çatısı altında bulunan Faroe Adaları ile iki özerk bölgeden biri olan Grönland, bağlı bulunduğu Danimarka'ya 2 bin 900 kilometre uzaklıkta yer alıyor.

