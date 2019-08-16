Wall Street Journal gazetesinde yer alan iddiaya göre ABD Başkanı Donald Trump, şakayla karışık bir şekilde danışmanlarına ABD'nin Grönland'ı Danimarka'dan satın almayı düşündüğünü söyledi.

Trump'ın adayı, kaynak bakımından zengin bir gayrimenkul bölgesi olarak gördüğü belirtilirken, Danimarkalılar Trump'la ilgili bu iddiaya sert tepki gösterdi.

Grönland Dışişleri Bakanı Ane Lone Bagger Reuters'e yaptığı açıklamada, ''İş yapmaya açığız ancak satılık değiliz'' ifadelerini kullandı.

''...DELİRDİĞİNİN KANITIDIR''

Trump'a sosyal medyadan tepki gösteren Eski Danimarka Başbakanı Lars Lokke Rasmussen ise, ''Bu yersiz bir '1 Nisan Şakası' olmalı'' ifadelerini kullandı.

Halk Partisi Dış Politika Sözcüsü Soren Espersen de "Eğer gerçekten bunu düşünüyorsa, Trump'ın delirdiğinin kanıtıdır. Danimarka'nın 50 bin vatandaşını ABD'ye satacağı düşüncesi tamamen saçmalık.'' dedi.

Atlas Okyanusu'nun kuzeyinde yer alan ada, Danimarka'ya bağlı özerk bir bölge. ABD'nin eski başkanlarından Harry Truman da, 1946 yılında Grönland'i satın almak için Danimarka'ya 100 milyon dolarlık altın teklif etmişti.