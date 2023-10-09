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Dünya

GSM operatörleri kasıtlı olarak kesildi! Dibeybe: Silahlı çatışmalar yaşanıyor

Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, ülkenin doğusundaki Bingazi kentinde güvenlik sorunları yaşandığını belirtti.

AA9 Ekim 2023 Pazartesi 14:48 - Güncelleme:
GSM operatörleri kasıtlı olarak kesildi! Dibeybe: Silahlı çatışmalar yaşanıyor
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Başkent Trablus'ta düzenlenen sivil havacılıkla ilgili bir konferansta konuşan Dibeybe, "Bingazi'nin bazı semtlerinde birkaç günden bu yana silahlı çatışmalar yaşanıyor. Kentteki GSM operatörlerinin hizmetleri kasıtlı olarak kesildi. Kentte yaşayanların dış dünya ile bağlantısı koptu." ifadelerini kullandı.

Güvenlik birimlerini, kent sakinlerini korumak ve yaşananların gerçek yüzünü ortaya çıkarmak için çalışma yapmaları konusunda yönlendirdiğini kaydeden Dibeybe, "Halkın hayatını tehlikeye atan yetkililerden hesap sorulması gerekir." dedi.

- BİNGAZİ İLE İLETİŞİM KOPTU

Libya'da faaliyet gösteren Madar ve Libyana GSM şirketlerinin bir milyonu aşkın abonesinin bulunduğu Bingazi içinde 6 Ekim Cuma gününden bu yana iletişim ve haberleşme imkanı tamamen kesilmişti.

Ülke medyasına yansıyan haberlerde, Bingazi ile görüşmelerin 3 gündür ancak uydu telefonları aracılığı ile yapılabildiği aktarılırken yetkililerden ise konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmamıştı.

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