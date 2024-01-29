Güç kaynağındaki sorun nedeniyle kapalı tutulan SLIM uzay aracı Ay'da yeniden faaliyete geçti

Japonya'nın Ay'a yumuşak iniş misyonunda güzel haber geldi. Japonya Havacılık ve Uzay Araştırma Ajansı (JAXA) tarafından yapılan açıklamada, 19 Ocak'ta Ay'a başarılı iniş yapan ancak güç kaynağı sorunu yaşaması nedeniyle bir hafta boyunca kapalı tutulan SLIM (Smart Lander for Investigating Moon) uzay aracı ile yeniden temas kurulduğu belirtildi. SLIM'ın panellerinin güneş ışığını yakalamasıyla birlikte arızanın giderildiği vurgulanırken, insansız uzay aracının yeniden faaliyetlerine başladığı aktarıldı.

AY'DA TOPOGRAFİK BİLGİLER TOPLAYACAK



"Ay'ın keskin nişancısı" olarak adlandırılan SLIM, üzerindeki görüntüleme teknolojileri sayesinde Ay kraterlerinin şekli gibi topografik bilgileri toplayacak. Ayrıca, potansiyel bir oksijen, yakıt ve su kaynağı olarak görülen Ay kutuplarının keşfi üzerinde güçlü bir araç haline gelecek. Potansiyel bir oksijen, yakıt ve su kaynağı olarak görülen Ay kutuplarının keşfinde güçlü bir araç haline gelmesi bekleniyor.

KENDİ BATARYASIYLA ÇALIŞIYORDU



Japonya Havacılık ve Uzay Araştırma Ajansı (JAXA), Eylül ayında yörüngeye gönderdiği SLIM adlı insansız uzay aracının 19 Ocak'ta Ay'a yumuşak iniş gerçekleştirdiğini açıklamıştı. Başarılı inişin ardından ise uzay aracının Dünya ile iletişimi yeniden kurduğunu ancak, güneş panellerinin muhtemelen yanlış açıda olması nedeniyle elektrik üretemediği aktarılmış, "SLIM şu anda sadece kendi bataryasıyla çalışıyor" açıklaması yapılmıştı. Güneş ışığının açısını değiştirmesi ihtimalini ele alan yetkililer, SLIM'ı kapatmaya karar vermişti.