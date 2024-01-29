İSTANBUL 6°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
29 Ocak 2024 Pazartesi / 19 Recep 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    30,3474
  • EURO
    32,91
  • ALTIN
    1981.63
  • BIST100
    8475.52
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Güç kaynağındaki sorun nedeniyle kapalı tutulan SLIM uzay aracı Ay'da yeniden faaliyete geçti
Dünya

Güç kaynağındaki sorun nedeniyle kapalı tutulan SLIM uzay aracı Ay'da yeniden faaliyete geçti

Japonya Havacılık ve Uzay Araştırma Ajansı (JAXA), 19 Ocak'ta Ay'a başarılı iniş yapan ancak güç kaynağı sorunu nedeniyle bir hafta boyunca kapalı tutulan SLIM (Smart Lander for Investigating Moon) adlı insansız uzay aracının yeniden faaliyete geçtiğini açıkladı.

IHA29 Ocak 2024 Pazartesi 11:35 - Güncelleme:
Güç kaynağındaki sorun nedeniyle kapalı tutulan SLIM uzay aracı Ay'da yeniden faaliyete geçti
ABONE OL

Japonya'nın Ay'a yumuşak iniş misyonunda güzel haber geldi. Japonya Havacılık ve Uzay Araştırma Ajansı (JAXA) tarafından yapılan açıklamada, 19 Ocak'ta Ay'a başarılı iniş yapan ancak güç kaynağı sorunu yaşaması nedeniyle bir hafta boyunca kapalı tutulan SLIM (Smart Lander for Investigating Moon) uzay aracı ile yeniden temas kurulduğu belirtildi. SLIM'ın panellerinin güneş ışığını yakalamasıyla birlikte arızanın giderildiği vurgulanırken, insansız uzay aracının yeniden faaliyetlerine başladığı aktarıldı.

AY'DA TOPOGRAFİK BİLGİLER TOPLAYACAK

"Ay'ın keskin nişancısı" olarak adlandırılan SLIM, üzerindeki görüntüleme teknolojileri sayesinde Ay kraterlerinin şekli gibi topografik bilgileri toplayacak. Ayrıca, potansiyel bir oksijen, yakıt ve su kaynağı olarak görülen Ay kutuplarının keşfi üzerinde güçlü bir araç haline gelecek. Potansiyel bir oksijen, yakıt ve su kaynağı olarak görülen Ay kutuplarının keşfinde güçlü bir araç haline gelmesi bekleniyor.

KENDİ BATARYASIYLA ÇALIŞIYORDU

Japonya Havacılık ve Uzay Araştırma Ajansı (JAXA), Eylül ayında yörüngeye gönderdiği SLIM adlı insansız uzay aracının 19 Ocak'ta Ay'a yumuşak iniş gerçekleştirdiğini açıklamıştı. Başarılı inişin ardından ise uzay aracının Dünya ile iletişimi yeniden kurduğunu ancak, güneş panellerinin muhtemelen yanlış açıda olması nedeniyle elektrik üretemediği aktarılmış, "SLIM şu anda sadece kendi bataryasıyla çalışıyor" açıklaması yapılmıştı. Güneş ışığının açısını değiştirmesi ihtimalini ele alan yetkililer, SLIM'ı kapatmaya karar vermişti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.