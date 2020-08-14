DHA 14 Ağustos 2020 Cuma 14:51 - Güncelleme: 14 Ağustos 2020 Cuma 15:00

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis, Fransa’nın dışında diğer Avrupa ülkelerinin de birleşip Türkiye’ye karşı Avrupa filosunun oluşturacağını iddia etti. Hristodulidis bir hafta önce yaptığı " AB’nin bölgede başrol oynaması gerekiyor ancak maalesef bu böyle değil" sözleriyle eleştirdiği AB'den tek satır açıklama gelmezken, Rum Bakan "Avrupa filosu" iddialarıyla gülünç duruma düştü.

Oruç Reis'in Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerinden paniğe kapılan Rum Yönetimi ve Yunanistan, AB ülkelerinden yeterli destek görmeyince, ardı ardına açıklamalarda bulundu. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis, geçtiğimiz hafta yaptığı " AB’nin bölgede başrol oynaması gerekiyor ancak maalesef bu böyle değil" sözleriyle AB'nin bölgede pasif rol oynadığı eleştirisinde bulunmuştu. Rum Kesimi'nin Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis bugün yaptığı açıklamada, Doğu Akdeniz'deki Türkiye'ye karşı bir Avrupa filosunun oluşacağını iddia etti. Hristodulidis'in tutarsız açıklamaları diplomatik çevreleri şaşırttı.

RUM BAKANIN "AB FİLOSU" YALANI

Türkiye'nin sismik araştırma gemisi Oruç Reis'in yapacağı sondaj faaliyetleri kapsamında Doğu Akdeniz'de yeni bir Navtex ilan etmesi sonrası panikleyen Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi destekçi sayısını arttırmaya çabalıyor. Başta Almanya olmak üzere bir çok AB ülkesinin uzlaşma çabalarını hiçe sayan Rum Yönetimi Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis ise, Doğu Akdeniz'deki Türkiye'ye karşı bir Avrupa filosunun oluşacağı yalanını ortaya attı.