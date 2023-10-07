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Dünya

Gündem Gazze: BMGK olağanüstü toplanıyor

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi(BMGK) İsrail ordusunun Gazze'ye yönelik başlattığı kanlı operasyon sonrası bugün olağanüstü toplanacak.

TRT Haber7 Ekim 2023 Cumartesi 20:26 - Güncelleme:
Gündem Gazze: BMGK olağanüstü toplanıyor
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İsrail ve Hamas arasında çıkan çatışma giderek büyüyor. Uluslararası kamuoyu gelişmeleri yakından takip ediyor.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi de bugün yapacağı olağanüstü toplantıda son gelişmeleri değerlendirecek.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, taraflara itidal çağrısı yaptı.

NE OLMUŞTU?

Hamas'ın askeri kanadı Kassam Tugayları, İsrail'in uzun zamandır uyguladığı zulüm politikalarına karşı dün sabah "Aksa Tufanı" isimli kapsamlı saldırı başlattığını açıklamıştı. Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, silahlı gruplar bölgedeki yerleşim yerlerine girmişti. İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

  • BMGK
  • Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi
  • Filistin

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