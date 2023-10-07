İsrail kana doymuyor... Netanyahu: Tüm gücümüzle Gazze'ye saldıracağız

Hamas'ın silahlı kanadı Izzeddin Kassam'ın başlattığı 'Aksa Tufanı' operasyonu sonrası İsrail ordusu, 'savaş durumu' ilan ederek onlarca savaş uçağıyla Gazze'nin Güney şeridine bomba yağdırmaya başladı. Öte yandan İsrail Kuvvetleri (IDF), Hamas'a karşı 'Demir Kılıçlar Operasyonu' başlatıldığını duyurdu.

232 FİLİSTİNLİ HAYATINI KAYBETTİ

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından,"Aksa Tufanı" saldırısının ardından Filistin tarafındaki can kayıplarına ilişkin bilgi verildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 232 kişinin yaşamını yitirdiği, 1697 kişinin yaralandığı belirtildi.

Can kayıplarının olduğu bölgelere ilişkin ise bilgi verilmedi.

ABD'DEN İŞGALCİ İSRAİL'E DESTEK

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile ABD Başkanı Joe Biden'ın telefonda görüştüğü belirtildi.

İsrail Başbakanlığından yapılan açıklamaya göre Netanyahu'yu telefonla arayan Biden, ABD'nin İsrail'in yanında yer aldığını ve Tel Aviv'in kendini savunma hakkını desteklediğini söyledi.

Netanyahu'nun da Biden'a koşulsuz desteği için teşekkür ederek, "İsrail'in sonunda kazanacağı uzun sürecek, güçlü bir harekatın şart olduğunu" dile getirdiği aktarıldı.

Netanyahu'nun ayrıca Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Hollanda Başbakanı Mark Rutte ile telefonda görüştüğü ve iki liderin de İsrail'e desteğini açıkladığı ifade edildi.

Abluka altındaki Gazze Şeridi'nden düzenlenen saldırılarda ölen İsraillilerin sayısının 250'ye yükseldiği bildirildi.

HAMAS: ESİR ALINAN İSRAİLLİLER ARASINDA ÜST DÜZEY SUBAYLAR VAR

Hamas Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Salih el-Aruri, Al Jazeera televizyonuna yaptığı açıklamada, "Elimizde İsrail'deki tüm esirlerimizin serbest kalmasını sağlayacak esirler var." dedi.

Çok sayıda İsraillinin esir alındığını ve aralarında üst düzey subayların olduğunu ifade eden Aruri, "savaşa girdiklerini ve çok şehit verdiklerini, zafer için ne gerekiyorsa yapmaya hazır olduklarını söyledi.

Aruri, "Kassam Tugayları, kutsalların çiğnenmesini kabul etmeyecek. Filistinlilerin tutuklanmasını, yerleşim birimleri inşasını ve Gazze'ye ablukanın sürmesini kabul etmeyeceğiz. Halkımızın onuru ve özgürlüğü için ne gerekiyorsa yapmaya hazırız." dedi.

Mescid-i Aksa'ya baskınlar düzenlediğinde yaptıkları uyarıların dinlemediğini kaydeden Aruri, "İsrail'in şu an caydırıcılık denklemini yeniden oluşturmaya çalıştığını ancak bunu başaramayacağını" söyledi.

Aruri, "Şiddetli saldırılara maruz kalabiliriz. Bazı kayıplara katlanacağız. Her senaryoya hazırız." ifadesini kullandı.

GAZZE YAKINLARINDA 2 FİLİSTİNLİ FOTO MUHABİRİ ÖLDÜRÜLDÜ

Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF), Gazze yakınlarında 2 Filistinli foto muhabirinin öldürüldüğünü bildirdi.

RSF'den yapılan açıklamada, Hamas'ın askeri kanadı Kassam Tugayları'nın İsrail'e başlattığı saldırıyı ve İsrail'in buna verdiği karşılığı takip eden 2 Filistinli foto muhabirinin Gazze yakınlarında öldürüldüğü belirtildi.

Açıklamada, bu suçlar kınanırken, taraflara muhabirleri koruma çağrısı yapıldı.

Öldürülen muhabirlerin Ain Media için çalışan İbrahim Lafi ile Ain Rabi'a için çalışan Mohammad al-Salihi olduğu aktarıldı.

HAMAS: ESİR ALINAN İSRAİLLİ ASKERLER GÜVENLİ YERLERDE TUTULUYOR

Hamas, esir aldığı onlarca askerin güvenli yerlerde ve tünellerde tutulduğunu duyurdu.

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları konuya dair açıklama yaptı.

Açıklamada, esir alınan onlarca İsrailli asker ve subayın, güvenli yerlerde ve direniş güçlerine ait tünellerde güvence altında olduğu kaydedildi.

Kassam Tugayları, söz konusu askerlerin net sayısına ilişkin bilgi vermedi.

NETANYAHU'DAN SALDIRI AÇIKLAMASI

İsrail Başbakanı Netanyahu, tüm (askeri) güçlerini kullanacaklarını belirterek Gazze sakinlerinin bölgeden çıkmasını istedi.

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