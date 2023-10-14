Gündem İsrail-Filistin çatışması: AB liderleri olağanüstü toplanacak

AB Konseyi Başkanı Charles Michel, X hesabından yaptığı açıklamada, "Hiçbir şey Hamas'ın İsrail'e yönelik vahşi terör saldırılarını haklı gösteremez. İsrail halkıyla tam dayanışma içindeyiz." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Michel, İsrail'in kendini savunma hakkını uluslararası hukuka uygun şekilde kullanması gerektiğine işaret etti.

"Ortaya çıkan trajedinin Avrupa için birçok sonucu var" değerlendirmesini yapan Michel, ortak bir tutum, net bir eylem planı belirlemek için AB liderlerini olağanüstü toplantıya çağırdığını duyurdu.

AB Konseyinden yapılan açıklamada, AB liderlerinin olağan toplantıları için 26-27 Ekim'de Brüksel'de bir araya geleceği, konunun önemi nedeniyle öncesinde olağanüstü bir zirve planlandığı ve lojistik nedenlerle video konferansla düzenleneceği belirtildi.

- AB'NİN TEPKİSİ



AB, çatışmaların ilk günü itibarıyla Hamas'a tepki gösterirken, İsrail'e destek açıklamaları yapmıştı.

Hafta içinde toplanan AB dışişleri bakanları İsrail-Filistin çatışması konusunda yaptıkları gayri resmi toplantıda İsrail'in kendini savunurken uluslararası insani hukuka uygun hareket etmesi gerektiğine vurgu yaparak, Gazze'de giderek kötüleşen insani duruma işaret etmişti.

AB Komisyonu Başkanı Ursula Von der Leyen Avrupa Parlamentosu Başkanı Roberta Metsola ile dün İsrail'i ziyaret etmiş, Başbakan Binyamin Netanyahu ile görüşmüştü.

Bugün ise von der Leyen, AB'nin Gazze'ye yapacağı yardımları 50 milyon avro artırarak, 75 milyon avroya çıkaracağını duyurmuştu.

- İSRAİL-FİLİSTİN ÇATIŞMASI



Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 1300 İsraillinin öldüğü, 3 bin 436 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 724'ü çocuk, 458'i kadın 2 bin 215 kişinin öldüğünü, 8 bin 714 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

Batı Şeria'da da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 55 Filistinlinin öldüğü, yaklaşık 619 kişinin yaralandığı belirtilmişti.

İsrail'in saldırılarında ayrıca Gazze'de 9, Lübnan'da ise 1 gazeteci yaşamını yitirmişti.